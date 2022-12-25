Başkan Kavuş, Meram kooperatiflerinde incelemelerde bulundu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerde incelemelerde bulunarak, belediyeye duyulan güveni boşa çıkarmamak adına hemşehrileri adına kooperatifleri yakından ve sıkı takip ettiklerini söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye öncülüğünde kurulan kooperatifleri Meramlılar adına yakından takip etmeye devam ediyor. Başkan Mustafa Kavuş, bu çerçevede Turgutreis, Piri Reis, Oruçreis, Aymanas, Uluırmak, Fahrünnisa ve Aksinne Evleri’ni ziyaret edip incelemeler yaptı. Gittiği her kooperatifte, yönetimlerden inşaat süreci ve mali durumları hakkında bilgi alan Başkan Kavuş, inşaatları da dolaşarak evlerine yerleşen vatandaşlarla da sohbet etti.

“Hemşehrilerimizin güvenini boşa çıkarmamak için onlar adına kooperatifleri yakından takip etmeye devam ediyoruz”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu yıl temelleri atılanlarla birlikte belediyenin öncülük ettiği kooperatif sayısının 9’a ulaştığını ifade etti. Bunun yaklaşık 8 bin aileye yeni yuva anlamı taşıdığını belirten Başkan Kavuş, “Pandemi döneminde ve sonrasında inşaat sektöründe önemli bir durgunluk yaşandı. Bu durgunluğu hızlandırarak kentsel dönüşüm ihtiyacını en çok hisseden ilçelerin başında gelen Meram’da dönüşüme ve konut açığının kapatılmasına katkı sağlamanın yanında ilçemizi güzelleştirmek amacıyla başladığımız koopetiflerimiz hızla yükseliyor. Kooperatiflerin katkısı sadece bunlarla da sınırlı değil, aynı zamanda konut stoğunun artmasına, fiyatların ve kiraların düşmesine de öncülük ediyoruz. Yine mal ve hizmet alımlarıyla da inşaat sektörüne ekonomik anlamda da önemli katkı sunuyoruz. Tüm bu yararları sağlayan bu kooperatifleri belirli aralıklarla ziyaret ediyoruz. Bugün de bu ziyaretlerimizden birini gerçekleştirdik. Projeleri yerinde inceliyor, inşaatta kullanılan malzeme kalitesinden mali durumlara kadar vatandaşlarımızı temsilen kontrol ediyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız hemşehrilerimizin bize olan güvenini yere düşürmemek ve bu güveni artırmak. İnşaatlar devam ettiği süre boyunca destek vermeye, denetlemeye ve yakından takip etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kooperatifler Meram’ın dönüşümünde en önemli aktörlerden biri oldu”

Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan tüm kooperatiflerde inşaat süreçlerinin mümkün olabilecek en üst seviyede ve hızda devam ettiğini bizzat görmüş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kavuş, yaptığı denetimlerin ve yakın takibin de ilk günkü gibi aynı şekilde sürdüğünü ifade etti. Başkan Kavuş, ziyaretleri ve incelemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verdi; “Belediyemiz öncülüğünde kurulan her bir kooperatifimiz, Meram’ın kentsel dönüşüm seferberliğinin en önemli ayaklarından biri olmayı başarmıştır. İlk günden bu yana hemşehrilerime ‘kooperatiflerin tüm süreçlerini yakından takip edecek, sizin adınıza denetleyeceğim’ diye bir sözüm vardı. Bu söze binaen kurulan her bir kooperatifi yakından takip ediyor, inceliyor ihtiyaç duyduklarında fikir önerilerinde bulunuyoruz. Bunu yapmaktaki en önemli gayemiz, inşaatların kalitesinden ödün vermeden hızlı bir şekilde tamamlanmasıdır. Sık sık tekrarladığım bugün de bir kez daha gerçekleştirdiğim bu incelemeler gösterdi ki, kooperatiflerimizde ciddi, yoğun ve nitelikli bir emek ortaya konulmaya devam ediyor. Bu da inşaatların olabilecek en maksimum düzeyde bir hızla yükselmesinin önünü açıyor. İnşallah kooperatiflere üye tüm hemşehrilerimiz ve arsa sahipleri olabilecek en kısa zamanda yuvalarına kavuşacaklar” dedi.