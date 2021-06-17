Başkan Kavuş: “Konyalıyız ve konyasporluyuz”

Konyaspor’da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongrede başkanlığa seçilen Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyeleri, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u makamında ziyaret etti.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyeleri Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret etti. Konya sporunu geliştirmeye yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmede, futbolun tüm tarafından ilgi gören bir spor dalı olduğu ve profesyonel futbol takımlarının şehirlere sağladığı katkıya dikkat çekildi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Konyaspor, Konya şehri için önemli bir değer. Takımımızın Süper Lig’de mücadele ediyor olması da şehrimizin marka değerine katkı sağlıyor. Bizler Konyalıyız ve Konyasporluyuz. Bu şehirde yaşayan her birey gibi Konyasporumuzun başarısı ile seviniyor, alınan kötü sonuçlarla üzülüyoruz. Yine basketbol dalında da takımımız Süper Lig kapısından döndü. İnanıyorum ki yeni sezonda başarıya ulaşılacak. Kulüp Başkanımız Fatih Özgökçen ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, yeni dönemin şehrimize hayırlı olmasını dilerim. Bu yıl 100. yaşına girecek Konyasporumuz’un başarısı inşallah artarak devam edecektir” dedi.

“Konyaspor sevdalısı güçlü bir yönetimle yola çıktık”

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ise misafirperverliğinden dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür ederken, “Konyaspor sevdalısı güçlü bir yönetimle yola çıktık. Konyaspor şehrimizin gözbebeğidir. Şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte Konyasporumuz’u en iyi noktalara taşımak için emek harcayacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Konyaspor Kulüp Başkanı Özgökçen, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a üzerinde isminin yazılı olduğu 42 numaralı formayı hediye etti.