Başkan Kavuş: "Kalbi Meram için atan herkese şükran borçluyuz"

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Millet Bahçesinden, Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesine, Meram Son Durak düzenlemesinden, veledrom, metro ve banliyö çalışmalarına kadar pek çok yatırımın Meram’ın marka değerini artıracağını belirterek, “Kalbi Meram için atan, Meram için çalışan ve pek çok değerli yatırımı ilçemize kazandıran herkese şükran borçluyuz” dedi.

Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Ulaştırma Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere pek çok kamu kurumunun yatırımlarıyla Meram, en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Meram Belediyesinin yürüttüğü hizmetlerin yanında bu kamu yatırımlarınında tamamlanmasıyla ilçe bambaşka bir çehreye bürünecek. Meram Belediyesi tarafından açıklanan projeler şunlardan oluşuyor;

Millet Bahçelerinden biri Meram’da yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya’ya ve Meram’a hediyesi olan Millet Bahçesi Eski Stadyum alanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılıyor. Toplam 108 bin metrekarelik bir alana kurulacak Millet Bahçesi Türkiye’nin en güzel bahçelerinden biri olacak. 2021 yılında tamamlanması beklenen alanda ilk fidanlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı programla dikildi. Yaklaşık 8 bin metrekare ve oturum alanı 9 binden fazla kişinin aynı anda namaz kılabileceği camiinin de yükseleceği alanda yeşil alanlar, gölet, Türk-İslam Bahçesi, Millet Kıraathanesi, kafe/restoran, seyir terası, yürüyüş yolları ile spor ve çocuk oyun alanları olacak.

"Şükran Mahallesi kentin vizyon bölgelerinden biri olacak"

İhalesi yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin birinci etabı, şehrin vizyon bölgelerinden biri olacak. Çıkan teknik sorunlar nedeniyle uzun zamandır bekleyen Şükran Mahallesi Projesinde sorunların çözümü ile çalışmaların hız kazanması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Meram ve Konya’ya verdiği desteğin, önemin en önemli göstergelerinden biri oldu. Bakanlık ile Meram Belediyesinin ortak yürüttüğü 116 dükkan ve 182 işyeri inşaatı ile bunların altyapı ve çevre düzenlemelerini kapsayan bu projenin temeli için gün sayılıyor.

Meram Hükümet Konağı çalışmaları başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle yürütülen projenin ikinci etabı tamamlandığında Alaaddin Caddesi’ndeki tüm binaların payitaht şehir Konya’ya yakışır hale gelmesi hedefleniyor. Konya’nın vizyon projelerinden olan ve şehrin çehresini değiştirecek proje kapsamında ilk etapta 12 bina, 60 bağımsız bölümün dış cephesi yenilenirken; ilçe sınırlarını kapsayan ikinci etapta ise 40 binanın cephe rehabilitasyonu tarihi dokuya uygun şekilde yürütülecek. İkinci etabın yaz aylarında tamamlanması planlanıyor.

Meram’ın uzun süredir beklediği ‘Meram Hükümet Konağı’ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun destekleriyle hayata geçti. Kazı çalışmalarına başlanan ve temeli atma töreni için gün sayılan konak, 9 bin 347 metrekare inşaat alanına sahip. İnşaatın tamamlanmasıyla Meramlılar daha modern bir ortamda daha kaliteli bir hizmete kavuşacak.

"Metro ve banliyö Meram’ın marka değerini artıracak"

21.1 kilometrelik metro çalışması Konya tarihinin en büyük yatırımlarından biri statüsünde. Konya ve Meram’ın marka değerini artıracak proje, ulaşımdan, kentsel dönüşüme, ekonomiden istihdama kadar birçok noktada katkı sunacak. Öte yandan şehir ve ulaşım için önemli bir diğer projede Konya Banliyösü. Banliyönün 17.4 km ile Meram sınırlarında bulunan tren garından organize sanayiye kadar 13 durakla gitmesi planlanıyor. Proje ile Meram, sanayilere toplu ulaşımla bağlanmış olacak. Banliyö daha sonra Kaşınhanı ve Çumra’ya kadar gidecek.

"Meram son durak misafirlerini yeni çehresiyle karşılayacak"

Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Meram Son Durak’ta 28 bin m’lik alanda yaklaşık 14 milyon lira maliyetle yeni bir düzenleme hayata geçiyor. Projenin ikinci etabında da dere boyunda önemli değişiklikler gerçekleştirilecek. Yeni düzenlemeler Meram’ın marka değerine katkı sunacak. Çalışmaların 2021 sonunda tamamlanması planlanıyor. Konya’nın en gözde mekanlarından biri olan Meram Son Durak, bu düzenleme ile yepyeni bir çehreye kavuşacak. Konya’nın en gözde mekanlarından biri olan Meram Son Durak, bu düzenleme ile yepyeni bir çehreye kavuşacak. Diğer taraftan yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Meram Son Durak otoparkı 3 katlı ve 1000 araçlık kapsitesi ile bölge, araç trafiğinden büyük ölçüde kurtulacak. Projenin 2021 yılında tamamlanması planlanıyor.

"Meram büyük bir spor yatırımına daha Veledrom Projesi ile kavuşuyor"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak veledrom, bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlayacak. Meram ilçesi sınırları içerisinde Dutlukırı bölgesinde yapılacak ve yaklaşık 90 bin metrekareden oluşan söz konusu merkezin içerisinde 250 metre kapalı veledrom olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi ile birlikte Meram çiftçisine ekipman desteği de sunuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız tarafından imzalanan protokolle bugüne kadar Meram çiftçisine patates dikim makinaları, taş toplama, taş kırma, mobil koyun ilaçlama ve toz kükürt atma makinaları verilirken yine büyükşehir belediyesi ile birlikte Kilistra’ya da kantar kazandırıldı. Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi Meram çiftçisine yerli ve milli susam üretimi için de çok önemli destekler verdi.

Türkiye’nin en önemli markalarından biri olan TRT, 2. ve en büyük uluslararası film platosunu Meram’a kuruyor. Karahüyük Mahallesinde 390 dönüm arazide kurulacak platoda ilk olarak 30 bölümlük Mevlana dizisi çekilecek. Meram’ın kültür ve sanat hayatına sunacağı katkının yanı sıra plato, tanıtımından turizme kadar pek çok alanda ilçeye kazanç sağlayacak.

"TOKİ Meram’a yeni cazibe merkezi kuruyor"

TOKİ Beybes Maahalesinde yapımına başladığı 657 konut 13 dükkan ve 2 cami ile Meram’a yeni bir cazibe merkezi kazandırıyor. MEVKA, Meram Belediyesinin, kadınların istihdamına ve salgın sebebiyle öne çıkan Sağlıklı Beslenme ve Gıda güvenliğine katkı sunmak amacıyla projelendirdiği ‘Mor ekmek’ üretimine 700 bin tl destek verdi. Bu destekle sağlığa ve bağışıklığa önemli destek sunan Mor ekmeği Konya Meramlı kadınlarımızın üretimi ile yiyecek. Öte yandan KOP TEYAP Destekleri kapsamında Meram’a 6 adet fide dikim makinası kazandırıldı. Fidelerini Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisinden alan çiftçilerin düşük maliyetle kiralayabilecekleri makinalar sayesinde çiftçiler günlük 2 bin adet olan fide dikim gücünü günlük 320 bin adede kadar çıkarabilecek. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz KOP Doğa Okulu projesinden toplam 6237 3. Sınıf öğrencimiz faydalanıyor. Proje, çocuklarımıza fidan dikmekten doğayı tanımalarına kadar birçok kazanım ile doğa sevgisi aşılamayı da amaçlıyor. Yine müracaatı yapılan ve desteklenmesi beklenen; ‘Ata Tohumları Nesilden Nesile Projesi’ ve ‘Dijital Gelişim Atölyesi Projesi’ ile KOP ve MEVKA Meramlıların yanında olmaya devam edeceklerdir.

“Meramımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum"

Başta Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Ulaştırma Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Meram’a destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve bu kurumların başlarında bulunan isimlere ayrı ayrı teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram Konya’nın marka değeri en yüksek ilçelerinden birisidir. Son iki yıldır, bu gözde ilçenin eksiklerinin tamamlanması ve yeni projelerle yeniden bir cazibe merkezi olması adına her kurum adeta canla başla çalışıyor ya da bizim çalışmalarımıza destek veriyor. Birlikte çalışmamızın bir bereketi ve sinerjisi Meram için büyük bir fırsat oluşturdu. Gece gündüz demeden ortaya koyduğumuz gayretli çalışmaların yanı sıra bu güzide projeleri Meram’a kazandırabilmek amacıyla gösterdiğimiz özverilerin bu şekilde yatırım ve projelerle karşılık bulması bizi gururlandırıyor, hizmet şevkimizi artırıyor. Yakaladığımız uyumu aynı şekilde devam ettirmek adına elimizden gelenin fazlasını ortaya koymaya her zaman hazırız. Bu vesile ile tüm bu güzel hizmetlerin asıl müsebbibi başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış’a, başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta olmak üzere tüm Konya Milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.