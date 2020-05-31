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Başkan Kavuş: “Hizmetlerimizi ertelemiyor aksine hızlandırıyoruz”

MERAM BELEDİYESİNİN PİRHASAN CADDESİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başkan Kavuş: “Hizmetlerimizi ertelemiyor aksine hızlandırıyoruz”

MERAM BELEDİYESİNİN PİRHASAN CADDESİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

31 Mayıs 2020 Pazar 13:37
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Başkan Kavuş: “Hizmetlerimizi ertelemiyor aksine hızlandırıyoruz”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, korona virüs salgınında gerekli tedbirleri alarak belediyecilik hizmetlerini ertelemeyip aksine hızlandırdıklarını söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, iki kilometrelik asfaltlama çalışmalarının ilk etabının bitirilerek hizmete girdiği Pirhasan Caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kavuş, bin 200 metrelik ikinci etap çalışmalarına ara verilmeden başlandığını belirterek, “İkinci etabın kazı çalışmalarının da sonuna geldik. Başlattığımız tretuvar çalışmalarını tamamlar tamamlamaz asfaltlamaya geçeceğiz. Kullanım alanı 4-5 metre gibi çok dar olan bu yolları 12 metreye hatta yer yer 15 metreye kadar çıkardık. Proje kapsamında bulunan dar cadde ve sokaklar adeta ana arterlere dönüştü. Alt yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak ekiplerimizin önünü açan diğer altyapı kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Her iki kurumda sadece burada değil hizmet verdiğimiz her çalışmada bizlere desteklerini esirgemedi. Hizmete başladığımız ilk günden bu yana Meram’da asfaltlamayı en önemli hizmet kalemlerimizin başında gördük. Bu anlayışı korona virüs salgını ve karantina günlerinde de devam ettirdik. Tüm sağlık önlemlerini alarak hizmette aksama yaşanmaması için gayret gösteriyoruz. Çünkü yeri geliyor, hızlı ve düzgün ulaşım da sağlığın bir parçası oluyor. Bu sebeple acil ve olmazsa olmaz hiçbir hizmeti ertelemiyoruz” dedi.

Karahüyük Mahallesi Pirhasan Caddesindeki yol genişletme çalışmalarında belediyenin işlerini kolaylaştıran vatandaşlara teşekkür eden Başkan Kavuş, çalışmalar tamamlandığında bölgenin ihtiyacına cevap verecek ve şehircilik adına da güzel bir yolu Meram’a kazandırmış olacaklarını sözlerine ekledi.

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