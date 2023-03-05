Başkan Kavuş depremzedeleri 80 Binde Devr-i Alem’de ağırladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, depremden etkilenen çocukları aileleriyle birlikte 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda ağırladı.

Meram Belediyesi deprem bölgesinden Konya’ya gelen çocukları aileleriyle birlikte 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda misafir etti. Bünyesinde 3 farklı konsepti bulundurması sebebiyle Türkiye’de bir ilk ve tek olma özelliği taşıyan parkta minyatür eserleri gezen, T-Rex bölümünde gerçek boyuttaki sesli ve hareketli dinozorlarla birlikte sinema ve masal dünyasının kahramanlarıyla tanışan çocuklar, deprem gündeminden ve travmasından uzak bir gün yaşadı. Etkinlikler çerçevesinde çocuklara Hacivat-Karagöz, sihirbaz, yüz boyama ve palyaço gösterileri ile yarışmalar düzenlendi. Çocuklar ve ailelerine ayrıca parkın içerisinde bulunan Dino Kafe’de çeşitli ikramlarda bulunuldu.

“Çocuklarımızın yüzü gülsün yeter ki. biz bunun için her şeyi yapmaya hazırız”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, depremzede ailelerin ve çocukların bu mutluluğuna ortak oldu. Ailelerle sohbet eden Başkan Kavuş, çocuklarla birlikte parkı gezerek etkinliklere eşlik etti. Çocukların ve ailelerinin bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzak keyifli anlar yaşamasından duyduğu mutluluğu dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Ülkece çok büyük bir acı yaşadık. Bu acıyı en çok hissedenler ise çocuklarımız oldu. Biz bu acıyı bir nebze olsun unutturmak için Konya’ya gelen çocuklarımız ve aileleri için 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nın kapılarını açtık. Burada hep birlikte depremin psikolojisinden uzak bir gün yaşadılar. Onca yaşananın ardından çocuklarımızın yüzünün güldüğünü görmenin mutluluğu tarif edilemez. Depremin yaralarını el ele vererek en kısa sürede hep birlikte saracak, bu kara günleri hep birlikte aşacağız" diye konuştu.