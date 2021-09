Başkan Kavuş: “Daha yaşanabilir bir meram için ekiplerimizle sahadayız”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında yol ve asfaltın yanı sıra tretuvar, altyapı, parke, kaldırım, yama, sathi kaplama gibi tüm çalışmalara devam ediyor.

Yaz çalışma sezonunun yavaş yavaş sonuna gelinirken Meram Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında çalışmalara hız kazandırıldı. Mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan planlamalar kapsamında sıcak ve soğuk asfalt işlerinin yanı sıra tretuvar, altyapı, parke, kaldırım, yama, sathi kaplama gibi çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’ın her köşesine hizmet etmek amacıyla çalışmalara yön verildiğini belirterek, “Uzak yakın demeden her noktaya ekiplerimiz intikal ederek, hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışma gerçekleştiriyor. ‘Yol medeniyettir’ şiarıyla her bir hemşehrimizin daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmesi için çaba sarf ediyoruz” dedi.

“Tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz”

Meram’ın ihtiyaçları noktasında istişarenin önemine dikkat çeken Başkan Kavuş, “Gerek muhtarlarımız gerekse hemşehrilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bizlere gelen talepleri imkanlarımız doğrultusunda karşılıksız bırakmamaya çalışıyoruz. Altyapı ve yol yapım çalışmalarında sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, ekiplerimiz çalışmalarına hız kazandırdı. Belirlenen program dahilinde ilçemizin en uzak mahallesinden merkezdeki mahallelerimize kadar, altyapı ve yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hemşehrilerimizin çalışmalarımıza karşılık gösterdiği teveccüh ise bizlere fazlasıyla yetiyor. Daha yaşanabilir bir Meram için tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.