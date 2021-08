Başkan Kavuş: “30 Ağustos Zaferi bu aziz milletin hürriyet ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceğinin dünyaya ilanıdır”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 1919 Mayıs’ında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde başlayan Kurtuluş Savaşı’nın, 30 Ağustos’ta kesin ve kalıcı bir zaferle nihayetlendiğini hatırlatarak, bu zaferin tarihe gömülmek istenen bir milletin yeniden doğuşunun ve şahlanışının başlangıcı olduğuna vurgu yaptı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı. Başkan Kavuş, ecdadın 26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında başlattığı Büyük Taarruz’u, Dumlupınar’da büyük bir zaferle nihayetlendirdiğini belirterek, “30 Ağustos’ta büyük yokluklar içinde yazılan bu destanla milletimiz, hürriyetinden, istiklalinden ve istikbalinden ne pahasına olursa olsun asla vazgeçmeyeceğini ve bu toprakların ezeli ve ebedi vatanı olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos destanının temelinde de aziz milletimizin büyük imanı, canı ve cananı dahi hiçe sayabilen fedakarlıkları, dünyaya örnek cesareti, vatanına ve milletine duyduğu büyük aşk yatmaktadır. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazır olduğunu kendisine yapılan her çirkin saldırıda yeniden ortaya koymakta, her emperyalist hevesi gönül birliği içinde boşa çıkarmaktadır. Bizler de bir ferdi olmaktan büyük onur duyduğumuz bu yüce millete en güzel hizmetleri sunarak ecdada layık olma düşünce ve gayretinden bir an olsun ayrı değiliz. Tüm bu düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, bin yıldır bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.