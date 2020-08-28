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Başkan Kavuş: “30 Ağustos, bu yüce milletin istiklal ve istikbal sevdasının dünyaya bir kez daha ilanıdır”

SADECE AĞUSTOS AYINA BİLE ONLARCA BÜYÜK ZAFER VE DESTAN SIĞDIRAN BU YÜCE MİLLETİN, EMPERYAL GÜÇLERİN KENDİSİNE REVA GÖRDÜĞÜ ESARET ZİNCİRLERİNİ 30 AĞUSTOS 1922’DE BİR KERE DAHA KIRDIĞINI İFADE EDEN MERAM BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KAVUŞ, ‘BU BÜYÜK ZAFERİ, DESTANI VE BAYRAMI BİZLERE ARMAĞAN EDEN TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM’ DİYE KONUŞTU.

KONYA 28.08.2020, 16:31
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Başkan Kavuş: “30 Ağustos, bu yüce milletin istiklal ve istikbal sevdasının dünyaya bir kez daha ilanıdır”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Sadece Ağustos ayına bile onlarca büyük zafer ve destan sığdıran bu yüce milletin, emperyal güçlerin kendisine reva gördüğü esaret zincirlerini 30 Ağustos 1922’de bir kere daha kırdığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bu büyük zaferi, destanı ve bayramı bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Başkan Mustafa Kavuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ile ilgili olarak yayımladığı mesajında, “Büyük milletler, büyük destanlar yazar. Bu yüce millet, sadece Ağustos ayında bile onlarca büyük destan yazmış, onlarca büyük zafer kazanmıştır. Destanlar yazmaya, zaferler kazanmaya bugün de devam etmektedir. Anadolu’nun yurt edinmemizle nihayetlenen Malazgirt Meydan Muharebesinden, 30 Ağustos Zaferi’ne kadar yazılan bu destanlar neticesinde Ağustos ayı bizim için ‘Zaferler ayıdır.’ Milletimizin istiklalini ve istikbalini koruma noktasındaki kararlılığının yedi düvele yeniden haykırıldığı günün ve zaferin adıdır; ‘30 Ağustos.’ Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı zaferin adıdır. Bu milleti hiçbir çılgının zincirlerle boyunduruk altına alamayacağının ilanıdır bu kutlu zafer. Yokluklarla kazanılan ve tüm dünya mazlumlarına ilham kaynağı olmasıyla, emperyalistlerin korkulu rüyasıdır bu büyük destan. Bugün dahi göğsümüzü kabartan bu zaferi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla, Büyük Taarruz’daki şehitlerimizi ve sonrasında hayatlarını kaybeden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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