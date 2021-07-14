Başkan Kavuş: “15 Temmuz, aziz milletimizin istiklali uğruna bu topraklara vurduğu son mühürdür”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Hamdolsun aziz milletimizin feraseti ve cesareti ile o bedhahlar yine başaramadılar. İradesine ve hürriyetine uzanan FETÖ eli, bizzat milletimiz tarafından bir daha tarih sahnesine çıkamayacak şekilde kökünden kırılmıştır. Böylesi yüce bir milletin ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında ayrıca şu görüşlere yer verdi; “Oysa, bu millete zincir vurabileceklerini zannedenleri milli şairimiz Mehmet Akif, yüz yıl öncesinden uyarmıştı; “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.”

Bu dizeleri yazan ve yazdıran ruhu sadece bir edebi metin sananlar o gece yine büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlardır. 7’den 70’e her bir ferdiyle bu aziz millet, ezana, bayrağa, hürriyetine ve geleceğine sahip çıkmış ve bu güzel vatanın sahibinin yalnız ve yalnız kendisi olduğunu dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Aziz milletimizin hürriyeti uğruna bu topraklara vurduğu son mühür olan 15 Temmuz gecesi yazılan destan sıradan bir darbe teşebbüsünü bastırma eylemi değil, uçaklara karşın yüreğin, silahlara karşın bileğin, köleliğe karşın hürriyetin, müstemleke yaşamayı erdem zannedenlere karşı milli iradenin paha biçilemez bir zaferidir.

Bu milletin gördüğü en alçak, en sinsi, en kalleş ihanetlerden biri olan 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde bir yandan milletimizin kazandığı bu muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan da darbe girişimi esnasında kaybettiğimiz canların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz.

Allah’ın yardımı, milletimizin feraseti ve cesaretiyle başarısızlığa uğratılan darbe girişimi sırasında hainlerin kurşunları ve bombalarıyla şehit düşenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyor, verdikleri mücadelede gazilik unvanıyla şereflenen kardeşlerime de Cenab-ı Hak’tan sağlık, afiyet ve güzel bir ömür temenni ediyorum. O gece milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdine de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Böylesi kahraman bir milletin evladı olmaktan ve onlara hizmet etmekten büyük şeref ve onur duyuyorum. Allah bu aziz millete bir daha böylesi acı ve karanlık geceler yaşatmasın”