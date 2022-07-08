Başkan Karabacak’tan gençlere meslek liselerini tercih edin tavsiyesi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tercih yapacak öğrencilere meslek liselerini tercih etmeleri çağrısında bulundu.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Öğrenciler, hayatlarının bir dönüm noktası olacak olan en önemli kararlarından birini verecekler. Bu noktada doğru lise tercihi, öğrencilerin kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamalarının yanı sıra iş hayatına da bir adım önde başlayacaklardır. Unutulmamalıdır ki, meslekli ve donanımlı bir eleman olmanın yolu da meslek liselerinden geçmektedir” dedi.

"Aranan eleman olmak için bu liseleri tercih edin"

Ülke sanayisinin üretimi, gelişmesi, gençlerin aranan eleman olarak sanayilere kazandırılması açısından mesleki eğitimin büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Başkan Karabacak, “Kaliteli usta ihtiyacının karşılanmasında çırak, kalfa, usta eğitimi açısından mesleki eğitim merkezleri önemli bir görev üstlenmektedir. Kendi geleceğiniz ve ileride aranan eleman olmak için meslek liselerini tercih edin. Ustalık belgesini alan gençlerimiz almış oldukları belgeler ile hem kendi iş yerini açabilmekte hem de Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) çerçevesinde kendi alanlarında çalışabilmektedirler. Ustalık Belgesi alan öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 88’i mezun olduğu alanlarda çalışmaktadır. Önceki öğrenimlerinin tanınması çerçevesinde kalfalık ustalık belgesi olmayanların sınav ve belgelendirme işlemleri yine mesleki eğitim merkezleri tarafından yapılır. Kaliteli usta ihtiyacının karşılanmasında çırak, kalfa ve usta eğitimi açısından mesleki eğitim merkezleri önemli bir görev üstlenmektedir. Bu çerçevesinde velilerimize çocuklarını mesleki eğitim merkezlerine yönlendirmeleri konusunda tavsiyede ediyor, ara eleman ve iyi birer usta olmaları konusunda önemli bir başlangıcın temellerinin atılmasında açısından oldukça önemli olduğunu belirtiyorum” ifadelerini kullandı.