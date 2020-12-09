Başkan Karabacak: “Vergi borçlarında yapılandırma fırsatı başladı”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârların bu fırsattan yararlanmasının önemine dikkat çekti.

Yapılandırma kanunuyla vergi, SGK ve bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırıldığını hatırlatan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılandırma Kanunuyla; esnaf ve sanatkârlarımızın, vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak, borçlar taksitler halinde ödenebilecek, borçların takibiyle ilgili vergi ihtilafları sonlandırılacak. 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar talep edilmesi halinde 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârlarımıza duyururuz” dedi.

“Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor”

Konya Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör de yapılandırma kanunun teknik detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 75 oranında azaltıldığını söyleyerek vergi aslına bağlı cezaların da tamamen silindiğini belirtti. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapıldığını hatırlatan Başkan Adem Güngör, borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapıldığını aktararak, “Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında, yapılandırılan borcun kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor. Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler; isterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim, yapılandırılan borcun kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ise ceza tutarından yüzde 12 buçuk oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan alacağın sadece faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan oluşması halinde de indirim uygulamasından yararlanılabilecek. Bu durumda fer’i alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında, birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor. Taksitlere bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dâhil idari para cezaları kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURTKUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Kanun 31 Ağustos 2020 tarihini esas alıyor. 31.8.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk ederek kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olan ve bu tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanlar kapsama girmekte olup, 31.8.2020 tarihinden sonra tahakkuk edenler kapsama girmemektedir. Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabilecekler. Yapılandırma ihlal edilmediği sürece borcu yoktur belgesi alınabilecektir” şeklinde konuştu.

Başvuru ve ödemeler

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerektiğini de kaydeden Adem Güngör, “Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da yapılabilecek. Bu noktada yaşanan salgın hastalık nedeniyle tüm vatandaşlarımıza elektronik başvuru yöntemlerini kullanmalarını özellikle hatırlatmak isteriz. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Şubat 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılması gerekiyor. Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı var. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti ödemeyenler, kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak. Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz. Ayrıca, Covid-19 pandemisi nedeniyle başvurularınızın www.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak isteriz” diye konuştu.