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Başkan Kale’den Bakan Koca’ya ziyaret

CİHANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KALE, CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI AYŞE TÜRKMENOĞLU, AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLLERİ GÜLAY SAMANCI VE ORHAN ERDEM VE AK PARTİ İLÇE BAŞKANI MUSTAFA AKOĞLU İLE SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

KONYA 14.07.2020, 17:37
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Başkan Kale’den Bakan Koca’ya ziyaret

Konya’nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret etti.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, AK Parti Konya Milletvekilleri Gülay Samancı ve Orhan Erdem ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Akoğlu ile Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Kale, ilçe projeleriyle ilgili istişarelerde bulunduklarını belirterek, Cihanbeyli’ye müjdeli haberlerle döndüklerini ifade etti. Kale, “Bakanımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız ve milletvekillerimiz ile Cihanbeyli projeleri üzerine çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Aksaray’a ulaşım noktasında büyük önem taşıyan Yeniceoba makası ile Sağlık Mahallesi arasındaki yol karayollarının yatırım programına alındı. İnşallah doğalgaz Kulu-Ömeranlı ile birlikte Yeniceoba Mahallemize de gelerek halkımızın kullanımına sunulacak. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’yı ziyaretimizde bu konu da gündeme geldi ve kendileri EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. İlçe merkezimizde pandemi şartları nedeniyle yavaşlayan doğalgaz çalışmaları da yeniden hız kazanıyor. Desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Ayşe Türkmenoğlu, Konya Milletvekillerimiz Gülay Samancı ve Orhan Erdem ile AK Parti İlçe Başkanımız Mustafa Akoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Korona virüs salgını sürecinde Türkiye’nin örnek bir mücadele verdiğini ifade eden Başkan Mehmet Kale, “Şehrimizin gururu Sağlık Bakanımıza ziyaretimizde bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla tüm hemşehrilerimizin teşekkürlerini sunduk” diye konuştu.

“Cihanbeyli’ye sosyal konutlar kazandırılıyor”

“100 Bin Sosyal Konut” projesi kapsamında Cihanbeyli’de de yeni bir TOKİ projesinin hayata geçirileceğini hatırlatan Başkan Kale, “Belediye olarak konuyla ilgili arsanın tahsisi ile imar planını tamamlayarak TOKİ Başkanlığına iletmiştik. Proje kapsamında 140 adet 2+1, 60 adet 3+1 konut yapılacak. Geçtiğimiz hafta Cihanbeyli’de yaptırılacak konutlar için kura çekim töreni gerçekleştirildi. Konut sahibi olmaya hak kazanan hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

Mahalle ziyaretleri sürüyor

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, yeni normalleşme dönemi ile birlikte mahalle ziyaretlerini de sürdürüyor. Son olarak Kandil, Mutlukonak, Çimen, Çöl, Büyükbeşkavak ve Küçükbeşkavak mahalleerini ziyaret eden Başkan Kale, bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mahallelerde vatandaşlarla sohbet eden Kale, “Pandemi nedeniyle vatandaşlarımızla buluşmalarımızı çok özlemiştik. Hasret giderdiğimiz tüm hemşehrilerime ilgi ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tarlalarında hububat hasadı yapan çiftçilerimizi ziyaret ederek, sofralarına konuk olduk. Bölgemizde hasat dönemi bereketli geçiyor maşallah. Rabbim tüm üreticilerimize hayırlı kazançlar nasip etsin” diye konuştu.

15 Temmuz mesajı

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimizin ortaya koyduğu zaferin dördüncü yıl dönümü dolayısıyla da bir mesaj yayımlayan Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, “Bu millet, iradesine karşı bir kalkışmayı canı pahasına önledi. Şüphesiz, ilçemiz de o gün ayaktaydı. Cihanbeyli halkı, 15 Temmuz alçak darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren onurlu ve haysiyetli mücadelesini vererek, Reisimiz, Başkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde gösterdi. Bu sebeple ben halkıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Hain kalkışmanın ilk dakikalarından itibaren Türkü, Kürdü, Tatarı, Türkmeni, Çerkezi ile tüm Cihanbeyli burada toplandı. O manzara asla unutulamaz. 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız kahramanlık öyküsünü, sala seslerinin F16 seslerine galip geldiğini gelecek nesillere anlatacağız. Allah devletimize, milletimize, İslam dünyasına zeval vermesin. Bu vatan için kahramanca mücadele eden; kanını, canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Tüm halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutluyorum” diye konuştu.

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