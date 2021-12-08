Başkan Hasan Kılca ve Kaymakam Orhan’dan şehit ailelerine ziyaret

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Kaymakamı Zafer Orhan ve Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu ilçedeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

1999 yılında Mardin Kızıltepe’de şehit olan Serkan Güleç, 1992 yılında Adana Ceyhan’da şehit olan İmam Mehmet Navruz ve 2018 yılında Konya’da şehit olan İsmail Yalçın’ın aileleriyle bir araya gelen Başkan Hasan Kılca ve İlçe Kaymakamı Zafer Orhan, bir süre aile bireyleriyle sohbet edip herhangi bir istek veya taleplerini olup olmadığını sordu.

“Şehitlerimizin bütün aileleri bizlere emanettir”

Vatan, millet ve bayrak uğrunda hayatlarını feda ederek şehitlik mertebesine yükselen bütün şehitleri saygıyla, rahmetle yad eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ve gönül kapılarının onlara sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Tüm şehit ailelerini kendilerine bırakılan kutsal emanetler olarak gördüklerini hatırlatan Başkan Kılca, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımızın dalgalanması için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimiz, ülkemizin ve milletimizin birliği, beraberliği ve geleceği için canlarını feda etmiş kahramanlarımızdır. Bu fedakârlıklarını unutmak elbette mümkün değil. Bizler ne yaparsak yapalım onların haklarını ödeyemeyiz. Bu vesileyle, vatan uğruna toprağa düşen bütün şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, değerli ailelerine ve sevenlerine metanet ve sonsuz sabırlar diliyorum” dedi.

“Şehit ailelerimize karşı sorumluluklarımız var”

Şehit ailelerine karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Karatay Kaymakamı Zafer Orhan ise şehit ailelerine her türlü sıkıntılarını devletin temsilcisi olarak kendilerine iletmelerini istedi. Kaymakam Orhan, “Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz. Kapımız sizlere 24 saat açıktır. Her zaman yanınızdayız. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza güç, kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Şehit aileleri gösterdiği yakın ilgiden dolayı Başkan Hasan Kılca’ya ve Kaymakam Orhan’a teşekkür etti.