Başkan Hasan Kılca: “50’ye yakın noktada yol yapım çalışmalarımız sürüyor”

Konya’nın Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede gerçekleştirdikleri tüm yatırımların Karatay’ın daha modern bir görünüme kavuşması için olduğunu belirterek, 50’ye yakın noktada yol çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğünce Karakaya Mahallesi’nde yürütülen yol yapım ve parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi. Başkan Kılca aynı zamanda vatandaşlarla da bir araya gelerek istişarelerde bulundu. İlçede gerçekleştirdikleri tüm yatırımların Karatay’ın daha modern bir görünüme kavuşması için olduğunu ifade eden Başkan Hasan Kılca; ilçede 50’ye yakın noktada yol çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kılca, gerçekleştirdikleri çalışmalar ile Karatay’ı konforlu bir ulaşım imkanı ile geleceğe hazırladıklarını söyledi.

“Ekiplerimiz ile birlikte gayretle çalışıyoruz”

Diğer hizmetlerde olduğu gibi yol ve asfalt çalışmalarının da hummalı bir şekilde sürdüğünü belirten Hasan Kılca, “Karatay’ımız sürekli büyüyen, gelişen bir konumda. Biz de vatandaşlarımızın isteklerine daha hızlı cevap vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Diğer hizmetlerimizde olduğu gibi yol ve asfalt çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. Şu anda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 50’ye yakın noktada çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz mahallelerimizde sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, parke çalışmalarını yürütüyor. Bugün biz de Karakaya Mahallemizdeki çalışmaları yerinde inceliyoruz. Ekiplerimiz burada mahalle içi yollarda parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Yaptığımız tüm hizmetler hemşehrilerimiz ve Karatay’ımız için. Hemşehrilerimizin rahat bir hayat sürmelerini sağlamak adına cadde ve sokakların görüntüsünü nezih ve nitelikli hale ulaştırmak için gayretle çalışıyoruz. Tüm ekibimize ben bu gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yol hizmetlerimizin Karatay’ımıza Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hasan Kılca; Karakaya Mahallesi’ndeki yol incelemesinin ardından Karakaya Kur’an Kursu öğrencileri ile bir araya geldi. Burada bir süre öğrencilerle sohbet eden Kılca; Karatay Belediyesi olarak camilere, Kur’an kurslarına ve okullara bugüne kadar birçok önemli destek verdiklerini dile getirerek; gençlerin ve vatandaşların faydasına olacak her türlü hizmetin destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.