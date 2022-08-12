Başkan Hasan Angı’dan 21. yıl mesajı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti’nin 21. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

14 Ağustos 2001 tarihinin Türk siyasi ve demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu dile getiren AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti ile Türkiye’nin geleceğine yönelik çok önemli adımların atıldığını vurguladı. Başkan Angı, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulan partimiz tüm dünyada umudun ve barışın adı olmuştur. Ülkemizin her alanda büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde iktidara gelen AK Parti, milletimizin büyük teveccühü ile girdiği her seçimde birinci parti olmuş, siyasi tarihimizde kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Partimiz milletimizden aldığı güçle ve halka hizmet hakka hizmet düsturu ile çalışarak ülkemizin çağ atlamasına öncülük etmiştir” dedi.

“Önemli yeniliklere imza attık”

Bu kutlu yürüyüşte iç ve dış odakların saldırılarına karşı her zaman dik durduklarını ifade eden Başkan Angı, “27 Nisan 2007 muhtırası, 17-25 Aralık kumpasları ve devamında ise 15 Temmuz’daki hain darbe girişimine karşı aziz milletimizin desteğiyle hiçbir zaman boyun eğmedik. Ülkemizi türlü oyunlarla geriye götürmeye çalışanlara inat ekonomi, sağlık, dış politika, enerji, tarım, ulaşım ve turizm gibi alanlardaki çalışmalarımızla dünya ülkelerine örnek olacak yeniliklere imza attık. Geride kalan 21 yıl içerisinde olduğu gibi bundan sonra da AK davanın AK kadroları olarak ilk günkü aşk ve heyecanla Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar partimizin değişik kademelerinde hizmette bulunmuş tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden dava arkadaşlarıma yüce Allah’tan rahmet diliyorum. AK Parti’mizin 21. kuruluş yılı kutlu olsun” diye konuştu.