Başkan Erkoyuncu: “Konya Şeker’e küs çiftçi kalmayacak”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Cihanbeyli, Kulu, Altınekin, Seydişehir ve Beyşehir Bölgelerinde çiftçilerle bir araya geldi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Çumra bölgesindeki çiftçilerle Çumra Kampüsünde bir araya gelmesinden sonra, sırasıyla Cihanbeyli Kampüsünde Cihanbeyli ve Kulu bölgesinden çiftçilerle, Altınekin Kampüsünde Altınekin bölgesindeki çiftçilerle, son olarak da Seydibey Kampüsünde Beyşehir, Seydişehir, Derbent, Hüyük ve Şarkikaraağaç bölgelerindeki çiftçilerle bir araya geldi.

Cihanbeyli Kampüsündeki toplantıya, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut ve çiftçiler, Altınekin Kampüsündeki toplantıya Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere, Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, Seydibey Kampüsündeki toplantıya ise, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ağralı katıldı.

Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantılar samimi bir havada geçti. Başkan Ramazan Erkoyuncu’nun hitabından sonra toplantılarda, çiftçilerin soru ve önerileri dinlendi, Başkan Erkoyuncu çiftçilerin sorularını tek tek yanıtladı, önerilerini ise not aldı. Başkan Ramazan Erkoyuncu, toplantılarda yaptığı konuşmada, “Bugün umutsuz değiliz, kötü bir noktada değiliz. Özellikle gıda tarafında hiçbir sorunumuz yok. Şeker sektöründe Türkiye’de en iyiyiz, karamsar bir hava yok. Kamuoyunun bildiği, kaygılandığı ölçüde bir kötü tablomuz asla yok. Dolayısıyla panikleyecek bir durumumuz çok şükür yok. Sizi kandırma ya da yanıltma lüksüm yok, korkmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu kurumlar kimsenin tekelinde değil, herkesin eşit hakkı var. Şeffaf ve adaletli olacağız. Pancar taban fiyatlarını devletimiz inşallah tatmin edici bir rakam verir ama mevcut halde beklentilerin altında kalmayız” dedi.

Patates üretimi ile ilgili de konuşan Başkan Erkoyuncu, “Bu bölgede iyiden iyiye patates ekimi azalmış. Bunun başlıca sebeplerinden birisi fiyat, ikincisi ise su. Arkadaşlar, patates taban fiyatını da 2 Bin 500 Lira (ton) olarak açıklıyoruz, patatesin de avansını buna göre vereceğiz. Tohum fiyatlarında 3 Bin 900 Lira gibi bir fiyat belirlendi, o fiyatlardan tohum temin edilecek, gübre ve nakdi avanslarımız aynen devam edecektir. Sizden ricam patates ekimine tekrar dönmeniz” şeklinde konuştu.

Çiftçilerin Konya Şeker’e asla küs olmamaları gerektiğini de ifade eden Genel Başkan Erkoyuncu, sürecin tamamında istişareli hareket edileceğini de belirtti.