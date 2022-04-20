Başkan Erkoyuncu: "Konya Şeker ailesi güçlü bir şekilde geleceğe yürüyor"

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker ailesinin birlik beraberlik içinde ülkenin gıda devlerinden biri olarak güçlü bir şekilde geleceğe yürüdüğünü söyledi.

Konya Şeker’in ilk iftar programı Çumra Kampüsünde, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu ve 3 binin üzerinde çalışanın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa, Çumra Şeker Fabrikası, Atıştırmalık, Yem Fabrikası, Un Fabrikası başta olmak üzere Çumra Kampüsünde bulunan tesislerde çalışan personelin yanı sıra Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Anadolu Birlik Holding üst düzey yöneticileri de katıldı. Personelin yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Ramazan Erkoyuncu da işçilerle birlikte aynı masada iftar açtı.

Programda konuşan Başkan Ramazan Erkoyuncu, birlik beraberlik içinde ülkenin gıda devlerinden biri olarak Konya Şeker ailesinin güçlü bir şekilde geleceğe yürüdüğünü ifade etti. “Çok güzel günler göreceğiz inşallah” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Erkoyuncu, “Özellikle gıda grubunda büyüyeceğiz. Bunu seçilirken de söyledim. Bizim bildiğimiz bir yer vardır, tarım ve gıda. Bugün çok klasik ve ezber haline geldi ama bütün dünyada pandemi ve arkasından da Rusya-Ukrayna Savaşı şunu gösterdi; gıda bu dünyada insanoğlu için olmazsa olmaz bir sektördür. Onun için biz gıda bölümünde gelecekte çok iyi şeyler yapacağız. Eğer işimize odaklanırsak bu kurum, kurumlar hakikaten dev kurumlar, değil ülkede dünyada da örnek teşkil edecek modernlikte, sağlıkta, düzende kurumlar. Bütün mesele bu kurumları sağlıklı çalıştırabilmekte. Sizden hassaten rica ediyorum iyi çalışın, iyi gözetin. Dikkatli ve samimi davranırsak gelecekte iyi şeylerin olacağına inanıyorum" dedi.