Başkan Erkoyuncu: “Bugün ödeyeceğimiz patates bedellerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum”

Konya Şeker, alımını yaptığı patateslerin bedellerinin tamamını ödemeye başladı.

Konya Şeker yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Konya Şeker, bu yıl sözleşmeli patates tarımı yaptırdığı çiftçilere geçen yıllara göre yaklaşık bir ay erken ödeme yapmış oluyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker’in sadece şeker pancarı için değil aynı zamanda, münavebeli ekimde çiftçiye kazanç sağlayan patates, ayçiçeği, mısır, buğday, arpa ve diğer birçok tarım ürününün de ekim güvencesi olduğunu ifade etti.

Biz çiftçilerimizden üretime devam etmelerini istiyoruz, bolca eksinler, Konya Şeker olarak onların ürettiklerinden hak ettiği kazancı elde edebilmeleri için, çiftçilerle istişareli bir şekilde her türlü adımı atıyoruz diyen Başkan Erkoyuncu, “Salgın nedeniyle başlayan süreç ne yazık ki birçok açıdan ülkemizi ve birçok sektörümüzü zorlamıştır ve zorlamaya da devam edecek gibi görünmektedir. Ama biz kendimizi bu sürecin akıntısına kaptıramayız. Bölge çiftçimizin ardında güvence olarak Konya Şeker var, eksinler, üretsinler, üretmeye devam etsinler, onların ürettiklerinden hak ettikleri kazancı elde etmesi bizim en öncelikli konumuzu oluşturuyor. Regülasyon görevimizi yaptık yapacağız. Ödediğimiz patates bedellerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.