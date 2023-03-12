Başkan Angı: "Tüm haklar koruma altına alındı"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle olağanüstü hal çerçevesinde yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalan depremzedelerin haklarının koruma altında olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Başkan Angı, “6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 48 bine yakın vatandaşımızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet-millet iş birliği içerisinde depremin olduğu ilk günden bu yana yaraları sarabilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede Konya’mızda 36 binden fazla depremzedemizi misafir ediyoruz” dedi.

“Depremzedelerimizin yanındayız”

Afet bölgesindeki yerleşim yerlerini değiştiren vatandaşların kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklarının kayba uğramayacağını dile getiren Başkan Angı, “Deprem bölgelerinden şehrimize gelen misafirlerimizin ikametgahlarını Konya’ya taşıdıklarında kendilerine tanınan haklardan yararlanamayacakları yönünde bir endişeleri vardı. Bununla ilgili geçtiğimiz gün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tüm haklar koruma altına alındı. Yani deprem bölgesinden şehrimize gelen misafirlerimiz eğer seçim tarihine kadar Konya’da kalırlarsa ve seçmen kayıtlarını da Konya’ya aktardıkları takdirde deprem nedeniyle aldıkları desteklerden faydalanmaya devam edecekler. Bu konuda hiçbir vatandaşımızın en ufak bir şüphesi olmasın. AK Parti iktidarları olarak depremzedelerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Depremler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.