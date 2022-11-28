Başkan Angı: “Konya, bayram havasına dönüştü”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya’ya, Konya’nın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel bir sevgisinin olduğunu belirterek, “Yatırım ve hizmetlerle şehrimizin kalkınmasına büyük katkı sunan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konya’nın 26 Kasım’da büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu yıl 3. kez görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Angı, “Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ve yaklaşık 100 bin hemşehrimizin katılımlarıyla toplu açılış törenimizi gerçekleştirdik. Adeta miting havasında geçen törenimizde ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Konya-Karaman ayrımı, Belören Hadim Bölünmüş Yolu ve Eğiste-Hadimi Viyadüğü, Afşar Hadimi Barajı, Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Garı ve Millet Bahçemiz başta olmak üzere onlarca eserin açılışını yaptık. Yine Altınekin, Yunak, Tuzlukçu, Hadim ile Emirgazi ilçelerimizde doğalgaz hattı çalışmalarımızı başlattık ve buralarda gaz yakma töreni yapıldı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız toplamda yatırım bedeli 18 milyar 466 milyon lira olan eser ve hizmetleri vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Allah’ın izniyle 2023’ün Türkiyesi’ni Konya’dan inşa etmeye hazırız” dedi.

“Tarihi anlara şahitlik ettik”

Hasan Angı, Erdoğan’ın toplu açılış töreni sonrası Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldığını ve akabinde gençlerle bir araya geldiğini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde düzenlediğimiz Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantımızı şehrimizin dört bir yanından gelen dava arkadaşlarımızın yoğun katılımlarıyla gerçekleştirdik. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlediğimiz il danışma meclisimizde binlerce AK kardeşimiz genel başkanımızı bağrına bastı ve tüm Türkiye yine tarihi anlardan birine şahitlik etti. Günün son programında ise gençlerimizle bir araya gelen Cumhurbaşkanımız, bilgi, birikim ve tecrübelerini genç kardeşlerimizle paylaştı. Millet Bahçemizde icra ettiğimiz organizasyonda AK gençliğimiz tüm Türkiye’ye örnek olacak bir programa ev sahipliği yaptı” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımız liderinin yanında olduğunu gösterdi”

Erdoğan’ı Mevlana şehri Konya’da en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını dile getiren Angı, “Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Konyamız adeta bir bayram havasına dönüştü. Cumhurbaşkanımızı bayraklar ve karanfillerle karşılayan 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımız dün olduğu gibi bugün ve yarın da liderinin yanında olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Konya’nın duruşu millidir, tarih boyunca hep böyle olmuştur. Konya, milli olanlarla birlikte yürümüştür. Bu çerçevede Konyalıların sevgisini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan, yatırım ve hizmetlerle şehrimizin kalkınmasına büyük katkı sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımız Murat Kurum ve Fahrettin Koca ile bütün bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta’ya, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, ilçe ve belediye başkanlarımıza, dava arkadaşlarımıza ve toplu açılış törenimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm Konyalı hemşehrilerimize hassaten teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.