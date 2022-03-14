banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İmamoğlu'ndan
İmamoğlu'ndan "doktora saygı" vurgusu!
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Altın fiyatları nereye gidiyor?
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Başkan Altay’dan Konyalılara ekmek ve ulaşım müjdesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilerin ulaşım ücretlerine 4 yıldır, sivil ulaşım ücretlerine ise 2 yıldır zam yapmadıklarını, yeni otobüsler alacaklarını belirterek ucuz ve kaliteli ekmek üretmek için de çalışma başlattıklarını duyurdu.

KONYA 14.03.2022, 15:09
Başkan Altay’dan Konyalılara ekmek ve ulaşım müjdesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilerin ulaşım ücretlerine 4 yıldır, sivil ulaşım ücretlerine ise 2 yıldır zam yapmadıklarını, yeni otobüsler alacaklarını belirterek ucuz ve kaliteli ekmek üretmek için de çalışma başlattıklarını duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenlediği basın toplantısıyla gündemdeki konuları ve yatırımları değerlendirdi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında devam eden yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Uğur İbrahim Altay, şehir trafiğini rahatlatmak için önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, “Özellikle trafikte bekleme sürelerinin düşürülmesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kavşakları ayrı ayrı inceleyerek önemli dokunuşlar yapıyoruz. Belh Kavşağı’nda önemli bir düzenleme gerçekleştirdik. Burası, Konya’nın önemli buluşma noktalarından birisi. Günde yaklaşık 65 bin araç bu kavşaktan geçiyor. Göbeğin kaldırılması, trafikte önemli bir rahatlama oluşturacak. İnşallah peyzaj çalışmaları da bittiğinde Belh Kavşağı yeni yüzüne kavuşmuş olacak. Burada araçlarda bekleme süresinin 80 saniye azalmasını planlıyoruz. Böylece trafikte önemli bir rahatlama olacak, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Konya’nın ulaşımda ve suda benzer şehirler arasında en ucuz şehir olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Öğrenci ulaşım fiyatlarına 4 yıldır, sivil fiyatlara da 2 yıldır zam yapmadık. Öğrenci biletimiz 4 yıldır 1,55 lira. Sivil biletimiz ise 2 yıldır 2,50 lira. Vatandaşımızın bu dönemde yanında olmak için zam yapmama konusundaki irademizi inşallah yılsonuna kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Ayda ortalama 25 biniş yapan vatandaşımızın Ankara’ya göre aylık 200 lira bir avantajı oluyor. Konya’da eğer evde iki tane de öğrenci varsa 100’er lira da onlardan; yani her haneye yaklaşık 400 liralık ulaşım katkısında bulunmuş oluyoruz. Bu adeta bir burs vermek, bir sosyal yardım yapmak gibi bir durum. Bunu bu sorumluluk bilinci ile yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Otobüsleri özkaynaklarımızla alıyoruz”

Uğur İbrahim Altay, 2020 yılı rakamlarına göre merkezi hükümetten Konya’ya kişi başına 554 lira gelirken İzmir’e 930, İstanbul’a 829, Ankara’ya 765, Mersin’e de 622 lira geldiğini aktararak, “Yani biz aynı zamanda gelirler yönünden de bir araya gelip deklarasyon yayınlayan arkadaşlara göre ciddi manada az ücret alıyoruz. Ama ona rağmen bu dönemde özellikle ulaşımda zam yapmama konusunda kararlıyız. İnşallah rabbim bizi bu konuda mahcup etmez. Konyalıların yanında olmaya devam edeceğiz. Sadece bu ay 200 milyon liralık otobüs alıyoruz. Bunu yaz sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Türkiye’nin en güzel otobüslerini, şehrimizin caddelerinde göreceksiniz. Bu otobüslerimiz sıfır karbon konusunda önemli bir katkı sağlamış olacak. Hem gelir olarak daha az gelirdeyiz ama taşıma olarak da çok daha ucuza taşıyoruz. Bu otobüsleri de özkaynakla alıyoruz. Herhangi bir finansman kullanmıyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın su fiyatlarında da KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indirmesine ilave olarak belediye olarak yüzde 7’lik bir indirim daha gerçekleştirdiklerini ve toplamda yüzde 14’lük indirim oluştuğunu paylaşan Altay, şu an itibariyle büyükşehirler sıralamasında en alt sıralarda olduklarını, su fiyatlarının da Konya’da diğer şehirlere göre daha ucuz olduğunu söyledi.

“Konyalıların kaliteli ve ucuz ekmek alabilmesi için bir çalışma yapıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ekmekle ilgili de bir süreç yürüttüklerini anlatan Altay, “İnşallah Konyalıların hem kaliteli hem de daha ucuz ekmek alabilmesi için bir çalışma yapıyoruz. Bu yıl sonuna varmadan ‘Fenni Fırın’ ismiyle en kısa sürede vatandaşımızla buluşturmayı arzu ediyoruz. Yani üç temel meselede; ekmekte, suda ve ulaşımda en ucuz şehir olarak sürece devam etmiş olacağız. Zor dönemde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Pandemi döneminde de aynı şeyi ifade etmiştik. Zorda olan kim varsa Konya Büyükşehir olarak her zaman yanındayız. Vatandaşlarımızın bize olan güvenine teşekkür ediyoruz. Biz de bu güvene layık olabilmek için ilçe belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Sadece ucuza hizmet üretmiyoruz. Bir taraftan da Türkiye’ye örnek hizmetler üretiyoruz” dedi.

“UCLG olarak en önemli hedefimiz barışın ve demokrasinin yerleşmesi”

Dünya Belediyeler Birliği Teşkilatı’nda eşbaşkanlık görevini yürüttüğünü, geçtiğimiz haftalarda Barselona’da önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Altay, “Benim başkanlığını yürüttüğüm toplantıda Ukrayna ve Rusya krizi ile ilgili önemli bir bildiri yayımladık. Çünkü bizim hem Ukrayna’dan hem Rusya’dan üyelerimiz var. Ayrıca Dünya Belediyeler Birliği olarak tüm dünyada barışın ve demokrasinin yerleşmesi, krizin bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Ayrıca Haziran ayında Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini devralmış olacağız ve Birleşmiş Milletler’de yapılacak toplantıda da dünya belediyelerini Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sizler adına temsil etmiş olacağız. Burada da barışın ve kardeşliğin bir an önce tesis edilmesi ile ilgili çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya’nın, önümüzdeki Ağustos ayında önemli bir organizasyona hazırlandığına vurgu yapan Altay, “İslami Dayanışma Oyunları’na neredeyse 5 ay kaldı. 56 ülkeden 3 binden fazla sporcuyu 9-18 Ağustos tarihleri arasında şehrimizde misafir edeceğiz. İslam dünyası için çok önemli bir organizasyon. Bunu en iyi şekilde tamamlamak için Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte gayret içerisindeyiz. Şehrimize yeni tesisler yapılıyor. Tam olimpik veledrom, olimpik yüzme havuzu ve atletizm pistimiz tamamlanmak üzere. Diğer tesislerimizde de bakım-onarım çalışmaları bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülüyor. Bu vesileyle Konya çok önemli tesisler kazanmış olacak. İnşallah 19 Mart’ta Gençlik ve Spor Bakanımızın katılımıyla birlikte Konyamız 2022 yılı İslam Spor Şehirleri Başkenti olacak. Böyle bir unvanı da bu yıl taşımış olacağız” şeklinde konuştu.

“Konyamız 2023 Dünya Spor Başkenti oluyor”

Konya’nın 2023 Dünya Spor Başkenti olacağının da müjdesini veren Altay, “19 Mart’ta İtalya’ya gideceğiz. Bunu ilk kez sizlerle paylaşıyorum. İnşallah 2023 yılında da bu spor organizasyonlarının merkezi olmaya devam edeceğiz. Türkiye’de Dünya Spor Başkenti unvanını kazanan ilk şehir; Avrupa’da da Madrid’den sonra ikinci şehir oluyoruz. Spor altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu, Konya’nın sporla ne kadar iç içe olduğunu, bu vesileyle hatırlatıyorum. Konya’nın sadece Türkiye’nin değil; dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olması konusunda çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Altay, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 28 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Sivasspor 29 37
13. Kasımpaşa 29 35
14. Galatasaray 28 35
15. Antalyaspor 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19