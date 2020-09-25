banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?
Botoks skandalında flaş gelişme: İzmir'de yakalandılar, birbirlerini suçladılar
Botoks skandalında flaş gelişme: İzmir'de yakalandılar, birbirlerini suçladılar
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

Başkan Altay’dan İtfaiyecilik Haftası mesajı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, İTFAİYE TEŞKİLATI’NIN KURULUŞUNUN 306. YILI VE İTFAİYECİLİK HAFTASI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA CANI PAHASINA CAN KURTARAN KAHRAMAN İTFAİYECİLERİN İTFAİYECİLİK HAFTASI’NI KUTLADI.

KONYA 25.09.2020, 10:12
1
Başkan Altay’dan İtfaiyecilik Haftası mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 306. yılı ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında canı pahasına can kurtaran kahraman itfaiyecilerin İtfaiyecilik Haftası’nı kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla kahraman itfaiyeciler için bur kutlama mesajı yayımladı. İnsan hayatında en önemli konunun can ve mal güvenliği olduğunu belirten Başkan Altay, “İtfaiye Teşkilatımız da bu onurlu ve kutsal görevi yerine getirme anlamında çok önemli bir rol üstlenerek bizlere huzur ve güven veriyor. Başkasının canını kurtarmak için kendi canını hiçe sayan fedakar itfaiye çalışanlarımız, vatandaşın en zor anında yanında oluyor, onların sıkıntısını gidermek için canla başla mücadele ediyor. Bu zor ve meşakkatli meslek maalesef kaza riskini de içerisinde taşıyor. Bu zorlu görevde bütün itfaiyeci kardeşlerime kolaylıklar diliyorum, hepsine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Allah bütün görevlerinizi kazasız belasız şekilde tamamlamayı nasip etsin” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nın gönüllü itfaiyecilerle birlikte her zaman en hızlı ve donanımlı şekilde yangın, trafik kazası, göçük, su baskını, boğulma gibi olaylara anında müdahale etmek için 24 saat hazır olduğunu kaydeden Başkan Altay, “306. yılını kutladığımız İtfaiye Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde canı pahasına can kurtaran kahraman itfaiyecilerimizin İtfaiyecilik Haftası’nı kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Allah her daim yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 25 Eylül 2020
İmsak 05:23
Güneş 06:48
Öğle 13:01
İkindi 16:23
Akşam 19:04
Yatsı 20:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Hatayspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Sivasspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Adana Demirspor 2 4
4. Adanaspor 2 4
5. Tuzlaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. İstanbulspor 2 3
10. Bandırmaspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Altay 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Akhisar Bld.Spor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Man City 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Wolverhampton 2 3
13. Newcastle 2 3
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0