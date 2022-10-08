Başkan Altay’dan 7-18 yaş arası gençlere sürpriz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelindeki 7-18 yaş arası çocuk ve gençlere sürpriz doğum günü hediyeleri göndereceklerini açıkladı. 21 Ekim tarihine kadar “gencdostu.konya.bel.tr” adresine kaydını yapan gençlere 2023 yılı içerisinde doğum günü hediyeleri ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklar ve gençler için doğum günü sürprizi müjdesi verdi. Başkan Altay, “Yarınlarımızın teminatı olan genç arkadaşlarımızın gözlerindeki parıltıyı görmek, mutluluklarına ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. 7-18 yaş arası çocuklarımıza ve gençlerimize 2023 yılı içerisinde teslim edeceğimiz doğum günü hediyeleri hazır. Şimdiden doğum günlerini tebrik ediyor, her birine güzel, mutlu ömürler diliyorum” dedi.

“İyi ki Doğdun, Sürprizimiz Var” sloganıyla yapılan hediye çalışmasına katılmak için “gencdostu.konya.bel.tr” adresinden kayıt olmak gerekiyor. 1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında doğan ve Konya sınırları içerisinde ikamet eden herkesin kayıt yapabildiği çalışmada kayıtların, hak kaybı yaşanmaması adına ebeveyn kontrolünde yapılması gerekiyor. Kayıtlar için son tarih ise 21 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi, başvurular tamamlandıktan sonra hediye dağıtımını 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında başvuru sahibinin doğum gününde gerçekleştirecek.