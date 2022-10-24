Başkan Altay: “Yeşil Sukuk ihracıyla enerji maliyetlerini düşüreceğiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın önemli bir enerji şehri olduğunu, özellikle finans konusunda faizsiz finans modeli olan Yeşil Sukuk işini çok önemsediklerini kaydederek, “Belediyelerimizin finansa ulaşımı konusunda yılsonuna kadar önemli bir mesafe almayı planlıyoruz. Yeşil Sukuk ihracıyla enerji yatırımları yaparak; şehrimizi iklim değişikliğine hazırlamayı, enerji güvenliğimizi sağlamayı, enerji maliyetlerini düşürmeyi ve insanımıza en ucuz hizmeti sunmayı arzu ediyoruz” dedi.

Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı ve Gündem Enerji Paneli Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Programın açılışında konuşan Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ev sahipliğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Dünyada artık çevre anlamında çok büyük hassasiyetler oluştuğunu ifade eden Osman Zolan, “Hassasiyetler öncesinde olumsuzluklar gelişiyor ve yenilenebilir enerjiye her geçen gün daha da ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu noktada biz de belediyeler olarak enerji kentleri noktasında yenilenebilir enerjiye ne tür katkı sağlayabiliriz onun gayreti içindeyiz. Tabii ki enerji üretmek, yenilenebilir enerji üretmek çok çok kıymetli ama onun ötesinde enerji verimliliği noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı çok kıymetli”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı Dünya Belediyeler Birliği Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik eden Zolan, “Gerçekten gururumuz oldu. Çok çok mutlu olduk. Artık Türkiye her alanda kendini gösteriyor. Başta cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda etkili hale gelmiş durumdayız. Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı da çok çok kıymetli, önemli bir yer. Hem tanıtım anlamında hem de orada söz söyleme anlamında çok önemli bir yer. Konya gerçekten şehircilik anlamında birçok şehre örnek olmuş, ışık olmuş ve birçok şehrin de gelişmesini sağlamış bir şehrimiz. Başkanımız da aynı noktada daha ileriye götürme konusunda gayret ediyor. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Konya, jeotermal konusunda gün geçtikçe önemini artıran bir şehir”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Enerji Kentleri Birliği’nin güzel işlere imza attığını belirterek, “Hem Denizli’ye hem birliğe yaptığı katkılardan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasına başladı. Konya’nın 10 bin yıldır dünyada önemli bir şehir olmayı başarabilmiş ender yerleşim yerlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Uğur İbrahim Altay, “Günümüzde de Konya, Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi. Konya, nüfus büyüklüğü olarak Türkiye’nin 6. büyük şehri. Önemli bir tarım şehri, önemli bir sanayi şehri, önemli bir turizm şehri ve önemli bir enerji şehri. Çünkü özellikle Güneş Enerji Santrali (GES) çerçevesinde Türkiye’de herhalde kurulu gücün en yüksek olduğu illerden birisi Konya. Karapınar’da tek seferde bin 100 megavatlık çok önemli bir GES inşa ediliyor. O da Konya’nın son dönemde yaptığı önemli işlerden birisi. Yine Konya jeotermal bir şehir. Ilgın’da, Akşehir’de, Kadınhanı’nda ve son olarak Karatay Belediyemizin yaptığı tesisle de jeotermal konusunda da Konya gün geçtikçe önemini artıran bir şehir” şeklinde konuştu.

“Şehrimizin yarınlarını inşa etmek için çok yoğun çaba sarf ediyoruz”

Bütün bunların yanında Konya’nın iklim değişikliğinden en çok etkilenecek şehir olarak gözükmesinin bir dezavantaj oluşturduğuna işaret eden Başkan Altay, “Bunun için de hızla tedbir alınması gerekiyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte biz de şehrimizin yarınlarını inşa etmek için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü bu yüzyılda ülkeler için üç önemli gündem var. 1.’si savunma, sınırlarını koruyabilmek; 2.’si gıda güvenliği; 3.’sü enerji güvenliği. Konya, gıda güvenliği olarak sadece kendisi için önemli değil. Konya’nın üretmesi ülke için çok önemli. Çünkü birçok alanda Türkiye’deki ürünlerin en fazla üretildiği şehir burası. Onun için Konya’nın bu manada üretime devam etmesi gerekiyor. Tabii biz bu işleri yaparken ülkemizin enerjide attığı adımlar hepimiz için çok kıymetli. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında gördük ki ülkeler için enerji çok kıymetli. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu girişimlerle Türkiye bu konuda elhamdülillah bir sıkıntı çekmiyor. Hatta 1-2 adım öne geçmeye başladı. Çünkü Konya’da gözlemliyoruz; her gün Avrupa’dan bir heyet, bir büyükelçi ağırlıyoruz. Konya’da üretim yapabilir miyiz?, Konya’da partnerlik yapabilir miyiz?, Konya’dan şirket satın alabilir miyiz? diye şehrimize geliyorlar. Ülkemizin yapmış olduğu bu kazanım da şehirlerimize ve ülkemize çok önemli bir fayda sağlıyor. İnşallah cumhurbaşkanımızın çizdiği hedef doğrultusunda; yatırım, üretim, istihdam diyerek gelişmeye ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“Tükettiğimiz enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamamız gerekiyor” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, “Bir yandan enerjiyi temin ederken, diğer yandan da bu temin ettiğimiz, ürettiğimiz enerjinin çevreye, iklime, iklim koşullarına zarar vermemesini de temin etmekle ilgili çaba sarf etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2053 yılında net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda da gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, gerekse Enerji Bakanlığımız, gerekse de diğer bakanlıklar bu konudaki planlamalarını yapıyorlar ve yılsonuna kadar bu planlar kamuoyuyla paylaşılacak. Tabii, bu konuda da özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermemiz ve tükettiğimiz enerjiyi mümkün mertebe yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Enerjiyi tasarruflu kullanmak ayrı bir önem arz ediyor”

Dünyanın son 2 yıldır şiddetli şekilde bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Abdullah Tancan, “Enerji fiyatları çok yüksek maliyetlere çıktı. Son yıllarda özellikle iklim değişikliği ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere; enerji arz güvenliğini tehdit eden unsurların başında yer alıyor. Bu anlayışla da biz yenilenebilir enerji kaynaklarımızı mümkün olduğunca artırma çabası içerisindeyiz. Şu anda yaklaşık toplam kurulu gücümüzün yenilenebilir enerjide yüzde 54’ünü yenilenebilir enerji olarak temin etmiş durumdayız. Bu titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda ülkemiz toplam yenilenebilir enerji kurulu güç oranı açısından Avrupa’da 5’inci, dünyada 12’nci sırada yer alarak öncü ülkelerden birisi olduğunu ortaya koymuş durumda. Biliyorsunuz, enerji üretmek kadar aynı zamanda verimli tüketmek de bu anlamda hele hele içerisinde bulunduğumuz bir enerji krizinin yaşandığı dönemde böyle bir kriz olmasa dahi tasarruflu, verimli kullanmak da ayrı bir önem arz ediyor. Enerji Kentleri Birliği Ekim ayı olağan meclis toplantısının sektörümüze yaptığı katkının artarak devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

“Şehrimizde yenilenebilir enerjiyle ilgili avantajlı durumdayız”

Konya Valisi Vahdettin Özkan da dünyanın gündeminde en önemli konunun enerji, enerjinin verimli ve sürdürülebilir kullanılabilmesi olduğunu söyledi. Konya’da böyle bir toplantı yapılmasının şehir adına memnuniyet verici olduğunu kaydeden Vali Vahdettin Özkan, “Şehrimizde yenilenebilir enerjiyle ilgili avantajlı durumdayız. Türkiye genelindeki yüzde 54’lük oran bizde yüzde 85, yüzde 90’lar oranında. Gerçekten bütün dünyada insanların hem insanlara kaliteli bir yaşam sunabilmek hem de dünyadaki rekabet gücümüzü artırabilmek için artık sadece kamunun değil bütün insanımızın, her ferdin kendisine düşen vazifeleri vardır. Bakanlığımızın bize vermiş olduğu görevleri hep beraber iyi bir şekilde yapacağız, çalışacağız. Enerjinin verimli kullanılmasıyla ilgili ulusal eylem planlarını il bazlı, sektör bazlı, kurum bazlı harfiyen takip edip uygulamamız lazım” dedi.

Açılışın ardından Gündem Enerji Paneli gerçekleştirildi. Panele Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Enerji Kentleri Birliği ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan konuşmacı olarak katıldı. Panelde Büyükşehir Belediyesi olarak enerji alanında yürüttükleri çalışmaları anlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üzerinde çalıştıkları faizsiz finans modeli olan Yeşil Sukuk ve Döngüsel Ekonomi Modeli konusunda detayları paylaştı. Bu konuda önemli bir mesafe aldıklarını kaydeden Başkan Altay, “Özellikle finans konusunda Yeşil Sukuk işini çok önemsiyorum. Belediyelerimizin finansa ulaşımı konusunda yılsonuna kadar önemli bir mesafe almayı planlıyoruz. Yeşil Sukuk ihracıyla enerji yatırımları yaparak şehrimizi iklim değişikliğine hazırlamayı, enerji güvenliğimizi sağlamayı, enerji maliyetlerini düşürmeyi ve insanımıza en ucuz hizmeti sunmayı arzu ediyoruz. 100 milyon liralık finansla ilgili bir çalışma yürütülüyor. Özellikle ülkemiz de dahil helal kazanç konusunu öne çıkarmış dünyadaki bazı ülkeler bu konuya yatırım yapmak istiyor. Hem sistemin gelirinde faiz olmaması hem de gelir garantisinin çok yüksek olması nedeniyle bu konudaki süreç tamamlanmak üzere. Biz bunu yılsonu itibariyle başarabilirsek belediyelerimiz için yeni bir kapı açılmış olacak. Onun için bu konu şu anda bizim enerji konusunda çalıştığımız en önemli konu olarak gündemimizde” ifadelerini kullandı.

“Konya sıfır karbon binaları projesinde dünyadaki 4 pilot şehirden birisi”

İklim değişikliği konusunda yaşanacak sorunun Türkiye’nin gıda güvenliği konusunda büyük bir problem ortaya çıkarabileceğini kaydeden Altay, “Bunun için uluslararası kuruluşlarla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle iklim değişikliğine neden olan ki, bunun yüzde 40’ının binalardan kaynaklandığı verisi var. İklim dostu yeşil binalara uyum ve yeşil enerji yönetimi çalışmaları çerçevesinde küresel çevre fonu tarafından desteklenen Sıfır Karbon Binalar Projesi çerçevesinde Konya, dünyadaki 4 pilot şehirlerden birisi seçildi. Şu anda Kolombiya’dan Bogota’ya kadar Türkiye’den ise Konya ve Gaziantep bu manada çalışmalar yürütüyor” diye konuştu.

Panel için Konya’da bulunan Enerji Kentleri Birliği üyesi belediye başkanları Konya’daki enerji üretim tesislerinde de incelemelerde bulundu.