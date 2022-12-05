Başkan Altay: “Yerköprü Şelalesi ülke turizmine katkı sağlayacak”

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Hadim Yerköprü Şelalesinde ve çevresinde düzenleme çalışmaları yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim Yerköprü Şelalesi ve Çevresi Peyzaj Projesi 3. etap çalışmalarını tamamladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin önemli doğal güzelliklerinden olan Hadim ilçesinde bulunan Göksu (Yerköprü) Şelalesi’ni turizme kazandırmak ve ziyaretçi güvenliğini sağlamak adına önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu çerçevede Yerköprü Şelalesi’nde bir peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Şelale ve etrafında yaptığımız üçüncü etap çalışmalar çerçevede; 200 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolu, giriş takı, restoran, yöresel ürün satış alanı ve otoparkı hayata geçirdik. Ayrıca köprünün renovasyonunu yaptık. Artık, ahşap yürüyüş yolu ile başta bedensel engelli kardeşlerimiz olmak üzere tüm ziyaretçilerimiz şelaleyi daha yakından görebilecek. Bölgeyi çok sayıda yerli ve yabancı turistin rahat bir şekilde ziyaret edebileceği hale getirdik. Konya’nın simgelerinden biri durumuna gelen şelalede çevre düzenleme çalışmaları esnasında bölgenin doğal yapısının da korunmasına büyük önem verdik. Ülke turizmine katkı sağlayacak farklı bir güzellik ortaya çıktığını düşünüyorum. Buraya gelenler her anlamda çok güzel bir mekanı ziyaret etmiş olacak. Şelaleyi görmek için yalnızca Konyalıları değil, tüm Türkiye’yi buraya bekliyoruz. Projenin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.