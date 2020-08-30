Başkan Altay: "Yarım kalan işleri bitirme çabasındayız"
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, PANDEMİ NEDENİYLE ARA VERİLDİKTEN SONRA YAPIMINA YENİDEN BAŞLANAN MERAM SON DURAK YERALTI KATLI OTOPARKI İNŞAATINI İNCELEDİ.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi nedeniyle ara verildikten sonra yapımına yeniden başlanan Meram Son Durak Yeraltı Katlı Otoparkı inşaatını inceledi.
Meram Bölgesi’nin Konya ve Konya dışından gelen insanların ziyaret ettiği şehrin önemli markalarından birisi olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Buradaki katlı otopark inşaatımıza ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah bahar aylarına kadar tamamlanmış olacak. Burada açık alanlar ile birlikte yaklaşık bin araçlık bir otopark oluşturuyoruz. Böylece Meram’a gelen insanların huzurlu bir şekilde araçlarını park edip Meram’ı rahat gezmeleri için bir fiziki alan oluşuyor. Bununla birlikte özellikle Tavus Baba alanında yapacağımız peyzaj düzenlemesiyle birlikte Meram tekrar o canlı günlerine kavuşmuş olacak. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yarım kalan işlerimizin tamamını bir an önce bitirmek için yoğun bir gayret ve çaba içerisindeyiz. Yeniden hızlı bir başlangıç yapıyoruz inşallah. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Pandemi sürecinin hayatın her alanında bazı zorluklar getirdiği gibi belediye hizmetlerinde de zorunlu bir araya neden olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Şimdi o arada kalan zamanı telafi edecek hızlı bir şekilde tüm ara verdiğimiz işlere yeniden büyük bir hızla ve gayretle başlıyoruz. Meram Otoparkı bunların en başında gelen işlerden birisi” diyerek sözlerini tamamladı.
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