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Başkan Altay ve Kılca Karatay’ın yatırım ile projelerini konuştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Büyükşehir Belediyesi ile Karatay Belediyesinin ilçede yürüttüğü projeler ve yatırımları ele aldı.

KONYA 14.02.2022, 11:20
Başkan Altay ve Kılca Karatay’ın yatırım ile projelerini konuştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Büyükşehir Belediyesi ile Karatay Belediyesinin ilçede yürüttüğü projeler ve yatırımları ele aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediyesini ziyaret ederek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Altay, Karatay ziyareti kapsamında ilk önce Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve belediye başkan yardımcılarıyla birlikte belediye personelini ziyaret etti. Daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Genel Sekreter Yardımcıları Şükrü Koyuncu ve Ahmet Furkan Kuşdemir, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık ile KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir’in yanı sıra Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve belediye başkan yardımcılarının katılımıyla Karatay Belediyesi’nin proje ve yatırımlarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

“Şehrimizdeki uyum hizmetlerdeki bereketi de beraberinde getiriyor”

Söz konusu toplantının ardından Başkan Altay, Karatay Belediye Meclisi Şubat Ayı İkinci Oturumuna da katılarak Karatay Belediye Meclis üyelerine hitap etti. Konuşmasında Konya belediyeleri olarak Konya için büyük bir gayretin içerisinde olduklarının altını çizen Altay, Konya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki uyuma dikkatleri çekerek, “Karatay Belediyemizi ziyaret ederek çalışma arkadaşlarımıza selam verdik. Sonrasında da genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanımız ve KOSKİ Genel Müdürümüzün katılımıyla yapacağımız işleri istişare ettiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik. Karatay Belediye Başkanımıza bu güzel ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimizde çok güzel bir uyum, birlik ve beraberlik var. Özellikle merkez ilçelerle bu dönem, koordinasyonumuzun en yüksek olduğu zamandayız. Bu uyum Konyamız’a çok iyi bir hizmet bereketi olarak yansıyor. Bugüne kadar Konya için çok şey yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşısı projelerimizin yapımları devam ediyor hatta bitmek üzere. Mevlana bölgesinde 2023 ve 2024’te çok önemli değişimler olacak. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı başta olmak üzere. Neredeyse şehri yeniden inşa ve ihya ediyoruz. Tarihi alanlarda çok önemli işler yapıyoruz. Yine ilçemizde yollar, cadde ve sokaklar açıyoruz. Karatay’da yeni sanayi sitesi yükseliyor. Sanayiye ulaşımın sağlanması için de çalışma yürütüyoruz. Dolayısıyla 2024 Yerel Seçimleri öncesinde hemşehrilerimize verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Tabi pandemi dönemindeyiz ve hem kaynaklarımızın bir kısmını desteklere aktarıyoruz hem de bizlere gelen kaynakları vatandaşlarımızın menfaatine uygun şekilde kullanma çabasındayız. Önemli olan aynı yönde hareket edebilmek. Bizler bunu Karatay’da başarıyoruz” dedi.

“Karatay belediye başkanımız ilçede önemli işlere imza atıyor”

Karatay’ın gün geçtikçe daha da gelişip güzelleştiğini söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ben bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’yı kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle spor, yeşil alan, yollar ve daha birçok alanda ekibiyle birlikte oldukça başarılı hizmetlere imza atıyor. Başarılarının devamını diliyorum. Karatay her geçen gün daha da gelişiyor ve güzelleşiyor. Bu süreçte elbette belediye meclis üyelerimizin de kıymetli katkıları ve destekleri var. bu vesileyle kendilerine de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ülkemize örnek bir uyumla çalışıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibiyle Karatay’ın proje ve yatırımlarını ele aldıkları oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Karatay Belediye Meclis Toplantısı’na katılımları dolayısıyla Başkan Uğur İbrahim Altay ve ekibine teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ve merkez ilçe belediye başkanlarımızla birlikte hakikaten Türkiye’ye örnek bir uyumla çalışıyoruz. Ben, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımıza ve çalışma arkadaşlarına hem ilçemiz, hem şehrimiz hem de meclisimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Konyamız, Karatayımız ve hemşehrilerimiz için gayret göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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