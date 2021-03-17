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Başkan Altay ve Hasan Angı ilçelerde ziyaretlerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Altınekin ve Kulu’da ilçe belediyeleri, ilçe teşkilatları ve esnafları ziyaret etti. İlçelere bugüne kadar önemli yatırımlar kazandırdıklarını belirten Başkan Altay, bu yıl için de belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla birlikte yatırım programını yaptıklarını, ilçeler için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

KONYA 17.03.2021, 16:27
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Başkan Altay ve Hasan Angı ilçelerde ziyaretlerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Altınekin ve Kulu’da ilçe belediyeleri, ilçe teşkilatları ve esnafları ziyaret etti. İlçelere bugüne kadar önemli yatırımlar kazandırdıklarını belirten Başkan Altay, bu yıl için de belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla birlikte yatırım programını yaptıklarını, ilçeler için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Uğur İbrahim Altay ve Hasan Angı ilk olarak AK Parti Altınekin İlçe Başkanı Mustafa Ersoy ile birlikte Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere ile bir araya gelerek, 2021 yılında ilçede planlanan yatırımlarla ilgili istişareler gerçekleştirdi. Ramazan ayından önce tüm ilçeleri ziyaret etmek istediklerini belirten Uğur İbrahim Altay, Altınekin’e bugüne kadar 90 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Bu yıl için de belediye başkanımız ve ilçe başkanımızla birlikte yatırım programımızı gerçekleştirdik. İnşallah başta yollar olmak üzere Altınekin’e yatırımlara devam edeceğiz. Uyum içinde çalışan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Altınekin için gece gündüz demeden gayret ediyoruz” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, geçmişten bugüne hem hükümetin Altınekin’e yaptığı büyük hizmetleri, hem de 2014’ten beri büyükşehirin ilçenin büyük projelerine ve ihtiyaç duyulan alanlardaki yaptığı çalışmalara hep birlikte şahitlik ettiklerini belirterek, “Altınekin’in ilk günden beri partimize olan büyük desteğiyle; bugüne kadar teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz gönül gönüle 2023’e doğru yürümeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere de 2021 yılında planlanan yatırımları hayata geçirip hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

Altay ve Angı, Altınekin’den sonra Kulu’da Belediye Başkanı Murat Ünver ile bir araya gelerek ilçeye yapılması planlanan yatırımları istişare etti. Kulu’da 2014 yılından sonra Büyükşehir Belediyesi olarak 150 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Altay, “İnşallah bu yıl başta Kulu Atıksu Arıtma Tesisinin revizyonu olmak üzere Ömeranlı ve Tuzyaka Arıtma Tesislerini de yapacağız. Böylece Tuz Gölü’nün kirliliğiyle ilgili önemli bir aşama kaydedilmiş olacak. Ayrıca yol yapımıyla ilgili hem büyükşehire ait, hem ilçe belediyesine ait yollar konusunda istişarelerde bulunduk. Bu yıl inşallah 20 milyon liralık bir yatırımı Kulu’ya gerçekleştireceğiz. Belediye başkanımıza ve ilçe başkanımıza koordinasyonlu çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bugün Konya Ovası da suyla buluştu. Bereketin daim olmasını diliyorum. Çiftçilerimizin kazancı da bol olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

“Birlikte yol yürüyoruz”

Başkan Angı, hem büyükşehirin, hem ilçe belediyelerinin güzel yatırımlarıyla ilçelerin her geçen gün daha da güzelleştiğini aktararak, “İnsanımızın hayatı kolaylaşıyor. Bir taraftan hükümetimizin yatırımları bir taraftan yerel yönetimlerimizin bu çabaları hepimizi mutlu ediyor. Teşkilat olarak bizler de hem yerel yönetimlerimizin çabalarına destek olmak hem de hükümetimizin yapmak istediği işlerde hangi önceliklerin ortaya konacağını takip etmek adına birlikte yol yürüyoruz” diye konuştu.

Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver ise, 2021 yılında yapılan 20 milyon liralık yatırım planlaması için Başkan Altay’a teşekkür etti. Başkan Altay ve Angı daha sonra AK Parti Kulu İlçe Teşkilatında İlçe Başkanı Mehmet Karaca ve partililerle buluştuk sonra ilçe esnafını ziyaret etti.
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