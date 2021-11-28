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Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı Ardıçlı TOKİ’de incelemelerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte TOKİ tarafından Konya’ya kazandırılacak Ardıçlı bölgesindeki sosyal konut inşaatlarında incelemelerde bulundu.

KONYA 28.11.2021, 13:52
Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı Ardıçlı TOKİ’de incelemelerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte TOKİ tarafından Konya’ya kazandırılacak Ardıçlı bölgesindeki sosyal konut inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, TOKİ tarafından Ardıçlı bölgesinde yapımı sürdürülen konutlarda incelemelerde bulundu. Konya’nın bütün ilçelerinde TOKİ tarafından sosyal konutla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü belirten Başkan Altay, “Ardıçlı’da 4 bin konutluk bir proje yapılıyor. Burada adeta yeni bir mahalle inşa edildi. 20 bine yakın hemşehrilerimizin yaşayacağı alanda ilk etap teslimleri başladı. İnşallah diğer etaplar da 2022 yılı ortalarında tamamlanmış olacak. Burada alt gelir grubundan insanlarımız, Organize Sanayi Bölgesi çalışanları, şehit ve gazi ailelerinin bulunduğu bir yaşam alanı oluşturuldu. Konya’daki kira fiyatlarına ve gayrimenkul fiyatlarına etki edecek bir proje hayata geçiriliyor” dedi.

“Yüzme havuzu, spor salonu ve bilgehane yapacağız”

Proje kapsamında camilerin ve alt yapı alanlarının yine TOKİ Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Altay, “Biz de Büyükşehir olarak Selçuklu Belediyemizle birlikte buradaki sosyal alanlarla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. İçerisinde yüzme havuzu, spor salonu ve Bilgehane’nin olacağı bir kompleks yapacağız. Pazar alanlarının yapılması ve diğer işleri de Selçuklu Belediyemiz yürütecek. Burada yaşayacak insanlarımıza Konya standartlarında bir yaşam alanı oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca ulaşımla ilgili çalışmalara da başladık. Şu anda 61 numaralı hattımız seferlerine başladı. Hayat burada devam ettikçe biz de sefer sayılarını artırarak buradaki vatandaşlarımız için herhangi bir mağduriyet oluşmadan yaşamlarını devam etmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Mimarisi, işçiliği, malzeme kalitesiyle birinci sınıf”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle alt gelir grubunda bulunan insanların uygun fiyatlarla en güzel yerlerde ev sahibi olması için TOKİ Başkanlığı’nın tüm Türkiye’de bir çalışma yürüttüğüne değinen Başkan Altay, “Ardıçlı konutları bu manada güzel bir örnek. Panoramik olarak çok güzel bir Konya manzarası var. Ayrıca yatay mimarinin en güzel eserlerinden birisi ortaya çıktı. Mimarisi, işçiliği, malzeme kalitesiyle birinci sınıf inşaatlar tamamlandı. Konya’nın her projesinde olduğu gibi Ardıçlı Sosyal Konutların hayata geçmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut’a şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Burada yaşayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kalan eksikleri de hızlıca tamamlayarak burada yeni örnek bir mahalleyi hayata geçirmiş olacağız. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

"Konutların yapımı çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise Ardıçlı Sosyal Konutları’nda ilk etap çalışmaların tamamlandığını, vatandaşların artık yerleşmeye başladığını belirterek, “Çok hızlı bir şekilde konutların yapımı tamamlanıyor. İki yıldan daha az bir sürede inşallah bütün konutların inşaatları bitmiş olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Selçuklu bölgemizde çok büyük bir sosyal konut hamlesini başlattı. Hem sosyal konut anlamında büyük bir açığı tamamlamış oluyoruz hem de sanayi çalışanları ve şehit yakınları ile gazilerimiz için önemli bir sosyal konut hamlesini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bizim de belediye olarak konutların tamamlanmasıyla birlikte; Sıfır Atık, peyzaj, sosyal tesis, sağlık tesisi, okul yapımı gibi çalışmalarımız devam ediyor. Konya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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