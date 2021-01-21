Başkan Altay ve Başkan Kavuş, Şükran Mahallesi için buluştu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Şükran Mahallesinde gelinen nokta hakkında bilgi vermek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bir araya gelerek Meram çalışmalarını masaya yatırdılar. Daha çok Şükran Mahallesinde yaşanan sürecin değerlendirildiği buluşmada Başkan Mustafa Kavuş, Başkan Uğur İbrahim Altay’a gelinen nokta hakkında sunum eşliğinde detaylı bilgi verdi. Son olarak Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeleri ile Şükran Mahallesinde gerçekleştirdikleri incelemelerin sonuçlarını da Başkan Altay’a aktaran Başkan Kavuş, kurul üyelerinin görüş ve önerilerini de anlatma fırsatı buldu. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ’nin gerekse Meram Belediyesinin yürüttüğü çalışmaların detaylarının da konuşulduğu görüşmede Uğur İbrahim Altay’da Meram’ın birçok sorununda olduğu gibi bu sorununda da Meram Belediyesinin yanında olduklarının altını çizerek, sürecin hızlanması ya da en mükemmel sonucun yakalanması adına Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermeye ve sorumluluk almaya devam edeceklerini belirtti. Mustafa Kavuş ise bu desteklerinden dolayı Altay’a şükranlarını sundu.