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Başkan Altay ve Başkan Kavuş, Meram’ın 2022 projeleri için buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’ın 2022 proje ve yatırımlarını masaya yatırdı. Devam eden yatırımlarda gelinen süreçlerin de değerlendirildiği toplantının ardından Meram Belediye Meclis toplantısına katılan Başkan Uğur İbrahim Altay, Başkan Kavuş ile ortaya koydukları uyumlu ve koordineli çalışmalardan Meram’ın büyük kazanç sağladığına vurgu yaptı.

KONYA 12.02.2022, 14:28
Başkan Altay ve Başkan Kavuş, Meram’ın 2022 projeleri için buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’ın 2022 proje ve yatırımlarını masaya yatırdı. Devam eden yatırımlarda gelinen süreçlerin de değerlendirildiği toplantının ardından Meram Belediye Meclis toplantısına katılan Başkan Uğur İbrahim Altay, Başkan Kavuş ile ortaya koydukları uyumlu ve koordineli çalışmalardan Meram’ın büyük kazanç sağladığına vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’ın 2022 proje ve yatırımlarını masaya yatırmak ve devam eden yatırımların sürecini değerlendirmek amacıyla bir araya geldi. Başkan Altay ve Başkan Kavuş, gerçekleştirdikleri değerlendirme toplantısının detaylarını daha sonra katıldıkları Meram Belediyesi Meclis Toplantısında, belediye meclis üyeleriyle paylaştılar. Başkan Altay, meclis toplantısından önce de Meram Belediyesi personeliyle de bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

“Desteklerinden ve Meram’a gösterdiği hassasiyetten dolayı Başkan Altay’a şükranlarımı sunuyorum”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile gerçekleştirdikleri değerlendirme toplantısında, ilçe için düşünülen projelerin ve yatırımların tekrar üzerinden geçerek son hallerini verdiklerini ve devam eden proje ve yatırımların durumlarının konuşulduğunu ifade etti. Toplantının Meram’ın köklü sorunlarının çözümü ve geleceğe damga vuracak yatırımların kazandırılması adına önemli bir adım olacağını belirten Kavuş, Başkan Altay’a bugüne dek Meram’a verdiği destekten ve gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, “18 yıllık bir belediyeci olarak bizim yaşadığımız süreci şu şekilde özetlemek istiyorum; Meram, 15 yılda aldığı desteğin daha fazlasını bu üç yıl içinde almıştır. Bu desteklerde büyük pay sahibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Ekibine de teşekkür ediyorum. Cömertliği sayesinde Meram çok şey kazandı. Büyük caddelerin açılışından tutun da altından kalkamayacağımız her yatırımda yanımızda oldu. 2022 sonuna kadar pek çok yatırım tamamlanmış pek çoğunda da önemli mesafeler kat etmiş olacağız. Meram’ın kronik sorunlarında da önemli ölçüde yol alacağız. Bunların hepsinde verdiği önemli katkıdan, destekten dolayı ayrıca dostluğu, arkadaşlığı ve ağabeyliği için ilçem adına da Başkan Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Birlikteliğimizden ve ortaya koyduğumuz koordineli çalışmadan kazanan Meram oluyor”

Değerlendirme toplantısında Meram’da yatırım süreçlerini gözden geçirme ve teyit etme fırsatı yakaladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tüm bu çalışmalarda her şeyden önemli olanın tüm bu işleri birlik ve beraberlik içinde yürütmek olduğuna vurgu yaparak, “Başkan Mustafa Kavuş ile göreve geldiği günden bu yana koordineli bir çalışma sergiliyoruz. Bu da Meram’a hizmet olarak dönüyor. Bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine yenilerini eklemek üzere gayret sarf ediyoruz. Bir işe ‘bu Meram Belediyesi’nin işi’ diye bakmıyoruz, Meram Belediyesi de aynı şekilde. Pandeminin olumsuzluklarına rağmen bu birliktelik güzel işleri başarmamıza sebep oldu. Pandemi sebebiyle mali açıdan gelirlerimiz azaldı, sosyal destekler bakımından da ciddi bütçeler ayırmak durumunda kaldık. Ama yine de ne çalışmalarımızda ne de sözlerimizde bir aksaklık oldu. Meram Belediyesi ile Şükran’da önemli bir çalışma yürütüyoruz. Larende’de de Meram’ın bugüne dek yaptığı en önemli kentsel dönüşümlerinden birini hayata geçirerek büyük bir iş gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan yollar açıyor, bir taraftan prestij eserler ortaya koyuyoruz. Millet Bahçesi’nde önemli bir seviyeye geldik. Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden biri olacak. Akyokuş’ta güzel bir iş çıkarıyoruz. Yaptıklarımızı saymak çok vakit alır. O nedenle birkaç örnekle bu birlikteliğin Meram’a neler kazandırdığını anlatmaya çalışıyorum. Bu yatırımlar ve kazanımlar ‘Konya Modeli Belediyeciliğin’ meyveleri. Türkiye’ye örnek bir çalışma sergiliyoruz. Allah da bunun bereketini veriyor” diye konuştu.

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