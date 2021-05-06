Başkan Altay: “UCLG adil aşılama konusunda öncülük etmelidir”

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) 17. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen yönetim kurulu toplantısına katıldı. Başkan Altay, “UCLG dünyadaki aşılama çalışmalarında bir kampanya düzenlenmesi çağrısında bulunmalıdır. Bu kampanyayla birlikte tüm dünyada adil ve sürdürülebilir aşılama çalışmalarının teşvik edilmesi konusunda farkındalık oluşturmalıyız. UCLG’nin birçok konuda dünyada öncü bir kurum olduğu gibi bu konuda da tüm dünyada yerel yönetimlerden başlayarak öncülük edeceğine inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG-MEWA’nın video konferans üzerinden düzenlediği yönetim kurulu toplantısına katıldı. Başkan Uğur İbrahim Altay, UCLG-MEWA’nın 17. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen toplantıya katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, birliğin eski başkanlarından olan ve hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş’a Allah’tan rahmet diledi. Konuşmasında Hazreti Mevlana’nın “Dert insana yol gösterir” sözünü hatırlatan Uğur İbrahim Altay, “Biz de salgın boyunca dertlerimizden yola çıktık ve salgının bizi ayrı düşürdüğü bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyin işbirliği ve dayanışma olduğunu bir kez daha anladık” dedi.

“Pandemide yerel düzeyde yapılacak çalışmalar çok önemli”

Covid-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana şehirler ve yerel yönetimler olarak ciddi zorluklarla karşı karşıya kalındığını dile getiren Başkan Altay, “Yerel yönetimler salgını yönetebilme potansiyeline sahip, şehirleri yeniden canlı ve çekici yerler haline getiren enerji, dayanıklılık ve inovasyon merkezleridir. Bu nedenle yerel düzeyde yapılacak çalışmalar çok önemlidir. Pandemi sürecinde şehirlerde yaşanan sorunlarla birlikte kaynakların yetersizliğini aşmak, salgının yayılmasıyla birlikte toplumların ve ekonomilerin karşılaştığı olumsuz durumları yönetmek için UCLG olarak koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, salgın ne kadar engel çıkarırsa çıkarsın, çalışmalarımızı kesintisizce sürdürdük” şeklinde konuştu.

“Aşılar, tüm insanlığın ulaşabileceği bir yaygınlığa kavuşturulmalı”

Aşılama ile birlikte yeni bir sürece girildiğini belirterek, bu süreçte aşıların tüm insanlığın ulaşabileceği bir yaygınlığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çeken Altay, “Bu çerçevede UCLG, pandemi döneminde atmış olduğu önemli adımlara bir yenisini daha eklemeli ve dünyadaki aşılama çalışmaları hususunda bir kampanya düzenlenmesi çağrısında bulunmalıdır. ‘Dünyada aşılanmadık bir kişi bile kalmasın. Koru ve korun. Haydi herkes aşıya’ şeklinde özetleyebileceğim bu kampanya ile birlikte, tüm dünyada adil ve sürdürülebilir aşılama çalışmalarının teşvik edilmesi konusunda UCLG olarak farkındalık oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

“UCLG’nin aşı konusunda öncülük edeceğine inanıyorum”

Dünyada en önemli gündemin gelir seviyesi düşük ülkelerin aşıya ulaşmasında yaşanan zorluklar olduğunun altını çizen Altay, “Eğer dünyada hep birlikte yaşıyorsak bu zorluğu da birlikte aşmalıyız. UCLG birçok konuda dünyada öncü bir kurum olduğu gibi bu konuda da bu kampanyayla birlikte tüm dünyada yerel yönetimlerden başlayarak öncülük edeceğine inancım tamdır” dedi.

UCLG-MEWA vesilesiyle bir araya gelmenin önemine değinen Altay, “Bugün uluslararası işbirliği ve dayanışmanın değerli bir örneği olan bu etkinlik sayesinde bir araya gelip MEWA’yı daha fazla artı değer üretecek şekilde yarınlara taşımış olacağız. Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış kadim şehir Konya olarak, böylesi değerli bir yerel ve bölgesel yönetimler ağının paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni dönemde, başta MEWA bölgesi olmak üzere tüm UCLG bölgelerinin iyileşmeye giden yolda öncü olduğu, eşitlik ve adaletin sağlandığı, ekolojik dönüşüme dikkat eden, demokrasi ve çok taraflı yönetişimi vurgulayan bir anlayışın benimsenmesini gönülden diliyorum” diye konuştu.

Toplantıya; UCLG Başkanı Mohamed Boudra, UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA 2016-2019 Başkanı Fatma Şahin ile UCLG MEWA Eş Başkanları katıldı.