Başkan Altay: “Türkiye’nin bugün geldiği noktada muhtarlarımızın çok büyük payı var”

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri iş birliğiyle 19 Ekim Muhtarlar Günü programı düzenlendi. Karatay Gençlik Merkezindeki programda konuşan Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, “Muhtarlar Gününü bize armağan Cumhurbaşkanımıza muhtarlık kurumuna verdiği önem ve değerden dolayı sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Mahallelerimize hizmet noktasında icracı kurumlar olan başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza ve tüm kamu kurumlarına 1.154 muhtarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Muhtarlarımıza el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Muhtarlarımız bir yandan devlet ve millet arasındaki gönül köprüsünü sağladığı gibi bir yandan da hemşehrilerimizle aramızdaki bağı kurmuş oluyor. Muhtarlarımız için ne kadar kıymetli söz söylesek azdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Meram’daki 69 muhtarımın tamamıyla beraber mahallelerimiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızı her zaman el üstünde tutacağımızın sözünü veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Muhtarlık kurumu çok kutsal bir meslek”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, muhtarlık kurumunun çok kutsal bir meslek olduğunu belirterek, Bizler de muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Her zaman muhtarlarımızla birlikteyiz. Mahallelerimizde muhtarlarımız bizim elimiz, ayağımız; adeta bizim gözümüz kulağımız. Onlarla istişare etmeden, onları dinlemeden mahallenin hiçbir yatırımına, mahalledeki işe başlamıyoruz. Muhtarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Hepsiyle ayrı ayrı birlikteliğimiz var ve hepsine minnettarım” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlarımızla birlikte şehrimize aşkla hizmet ediyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Muhtarlarımızla gönül gönüle vererek gece gündüz demeden şehrimize, ilçelerimize aşkla hizmet ediyoruz. Ulaşamadığımız vatandaşımıza siz değerli muhtarlarımızın aracılığıyla ulaşıyoruz. Sizlerin vasıtasıyla hemşerilerimizin taleplerini öğreniyor, sizlerin vasıtasıyla bu talepleri çözüme kavuşturuyoruz. Halka hizmetin en temel taşı olan muhtarlık görevini en iyi şekilde yerine getirerek bizlere yardımcı oluyorsunuz. Ben bu anlamda vermiş olduğunuz destek ve sağladığınız katkılar için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Şehrimizin huzuru sizlerin gayretine bağlı”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Valimiz belediye başkanlarımız ve muhtarlarımız bu şehre hizmet etmek, şehri büyütmek adına gece gündüz gayret içindesiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şehrimizin huzuru sizlerin gayretine bağlı. Huzurlu şehirlerden oluşan ülkemiz de çok güçlü şekilde yoluna devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkeye hizmet etme noktasındaki sorumluluk sahipleri bu çabayla seferberlik halinde” açıklamasını yaptı.

“Türkiye’nin bugün geldiği noktada muhtarlarımızın çok büyük payı var”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuşmasının başında Bartın Amasra’daki maden ocağında tüm ülkeyi yasa boğan grizu patlamasında hayatını kaybeden madencilere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi. Konya’nın bin 154 mahallesinde; gönül gönüle, omuz omuza hizmet ettikleri muhtarlarla bir arada bulunmaktan derin bahtiyarlık duyduğunu paylaşan Başkan Altay, “Bugün ülkemizin dört bir yanındaki 50 bini aşkın muhtarımız, vatandaşlarımızla devletimiz arasındaki vazgeçilmez bağı daha da güçlendirmek için canla başla çalışıyor. Türkiye’nin bugün geldiği noktada, muhtarlarımızın emeklerinin ve gayretlerinin çok büyük payı var. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

“Bugün Konya’mız artık bambaşka bir şehir haline geldi”

Milletimize, cennet vatanımıza ve güzel şehrimiz Konya’mıza hizmet etme şerefini bizlere bahşettiği için Yüce Allah’a şükrediyoruz diye konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Kamu kuruluşlarımızla, ilçe belediyelerimizle ve muhtarlarımızla birlikte insanımıza faydalı olmak, gönüller yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız tüm hizmetlerle hemşehrilerimizin refah seviyesini en ileri noktaya taşımayı ve şehrimizi çok daha güzel yarınlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Hamdolsun bu süreçte hemşehrilerimizin duasını, bizlere olan güvenini ve büyük desteğini her daim derinden hissediyoruz. Bugün Konya’mız artık bambaşka bir şehir haline geldi. Son 20 yıl içerisinde şehrimizin dört yanı, büyük yatırımlarla ve dev hizmetlerle ihya edildi. Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, Konya’mızı çok daha güzel bir çehreye kavuşturmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında şehir genelinde yaptıkları çalışmalardan örnek veren Başkan Altay, “Yaptığımız tüm bu çalışmalarla; 2018 yılından bugüne Yeni Büyükşehir Yasası ile sorumluluk alanımıza giren 28 ilçemize güncel rakamlarla 4 milyar 671 milyon liralık yatırımda bulunduk. Tüm ilçelerimizle birlikte topyekün kalkınmak, hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltmek ve çok daha güçlü yarınlara kavuşmak adına gayretle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

“Biz, hep birlikte büyük bir aileyiz”

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Konya Modeli Belediyecilik anlayışının en önemli paydaşlarından gördükleri muhtarlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Altay, “Biz, hep birlikte büyük bir aileyiz. Yüce Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Mahallelerimiz için, şehrimiz için büyük gayret gösteren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor, tüm çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“Hem dua almak hem kamu temsilcisi olmak ayrıcalıklı bir olay”

Konya Valisi Vahdettin Özkan “Konya’mızın teveccühüne mazhar olmak çok önemli bir husus. Kendi beldenizde, kendi köyünüzde insanlar tarafından sevilmek, insanların teveccühüne mazhar olmak en güzel şekilde muhtarlık kurumunda tebarüz ediyor. Konya’mızda Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere bütün belediyelerimizin hizmetlerini takdirle karşılıyoruz. Devletimizin yaptığı hizmetlerle beraber belirlemiş olduğu çerçevede belediyelerimizin insanlarımıza dokunması, yaşam kalitesini artırmaya yönelik etkin hizmetleri, muhtarlarla koordineli şekilde insanlarımızın yaşam kalitesini artırması, geleceğe güvenle bakmasını sağlayan bir husustur. Bu çerçevede muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Muhtarlarımızın insanlarımıza yapmış olduğu hizmetlerin kalıcı, olumlu etkiler bırakması çok anlamlı” diye konuştu.

31 ilçeden muhtarların katıldığı programın sonunda, 39 yıldır muhtarlık görevine devam eden en tecrübeli muhtar Mustafa Avcıoğlu’na, en genç muhtar Ethem Çalık’a ve kadın muhtarlar adına da Ayşe Demir’e plaket takdim edildi.