Başkan Altay: “Tüm ilçelerimizde standartları yükseltmek için çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir’in Sadıkhacı, Yenidoğan, Doğanbey, Karaali, Çukurağıl, Emen ve Sevindik mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelerdeki yatırımları inceleyen Başkan Altay, “Büyükşehir sınırları içerisindeki tüm ilçelerimizde standartları yükseltmek için çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir ilçesinde mahalleleri ziyaret etti. Başkan Altay, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Osman Nail Kavruk ve AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin ile birlikte Sadıkhacı, Yenidoğan, Doğanbey, Karaali, Çukurağıl, Emen ve Sevindik mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çukurağıl Mahallesi’ndeki parke çalışmalarını da inceleyen Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak merkez dışındaki ilçelerde temel hedefimiz alt yapıyı tamamlamak. Bunun için çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Beyşehir ilçemizde de yaptığımız diğer çalışmaların yanında bugün yaklaşık 70 bin metrekare işçilik dahil parke döşeme işini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya il merkezinde vermiş olduğu hizmetleri aynı standartlarda mahalle statüsü kazanan yerleşim yerlerinde de vermek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “KOSKİ’mizin alt yapı çalışmaları, üst yapı ile ilgili işleri tamamlamak önceliğimiz. Büyükşehir sınırları içerisindeki tüm ilçelerimizde standartları yükseltmek için çalışıyoruz. Bugün ziyaretlerimizde, yapmış olduğumuz işleri kontrol ettik hem de vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Kalan beldelerimizi inşallah en kısa sürede ziyaret etmek için çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.