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Başkan Altay: “Tüm çabamız çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak için”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir ve Beyşehir’de esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

KONYA 10.04.2022, 14:34
Başkan Altay: “Tüm çabamız çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak için”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir ve Beyşehir’de esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir ve Beyşehir’i ziyaret ederek, esnafla ve vatandaşlarla buluştu. İftar öncesi önce Seydişehir’de esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Altay, rahatsız olan Mehmet Erkuş ve Ayşe Göğer’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Daha sonra Beyşehir’e geçen Başkan Altay, esnaf ve vatandaşla bir araya gelerek 2016 yılında Mardin’de vatani görevini yaparken şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdullah Şimşek’in babası Veli Şimşek ve annesi Hatice Şimşek’i evlerinde ziyaret etti.

"Bölgemizde huzur istiyoruz, dostluk istiyoruz, istikrar istiyoruz"

Daha sonra ilçede düzenlenen iftar programına katılan Başkan Altay, burada yaptığı konuşmada güçlü bir lider, güçlü bir iktidar olmazsa Türkiye’nin ayakta kalmasının mümkün olmayacağını vurguladı. Başkan Altay, “Pandemi döneminde yaşananlar ortada. Ne kadar hızlı karar alıyoruz. Ne kadar hızlı tepki veriyoruz. Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye’nin ne kadar belirleyici olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımız neredeyse her gün birkaç liderle görüşüyor. Ukrayna ile Rusya’yı masaya oturtmayı başarabilen ülke de Türkiye oldu. İnşallah en kısa sürede barış olur. Biz bölgemizde huzur istiyoruz, dostluk istiyoruz, istikrar istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şeyi eksik bırakmamak için çok büyük gayret ediyoruz"

Başkan Altay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Zorlukların üstesinden gelecektir. Özellikle Ramazan ayında sosyal yardım konusunda bir bütçe sınırlamamız yok. Elimizden geldiğince vatandaşımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bir taraftan da altyapıyı güçlendiriyoruz. KOSKİ’miz eksik kanalizasyon işlerini, su işlerini, arıtma işlerini yapıyor. Bir taraftan yollarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sosyal tesisler yaparak çocuklarımıza hizmetlerde bulunuyoruz. Biz hiçbir şeyi eksik bırakmamak için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Konya belediyeleri Türkiye’nin en çalışkan, en dürüst belediyeleridir. Şeffaflık içinde, herhangi bir söylentiye neden olmayacak şekilde işlerimizi yürütüyoruz.”

Programa; AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Akkaya ve Osman Nail Kavruk ile Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, AK Parti Derebucak İlçe Başkanı Adem Sütcü, AK Parti Derbent İlçe Başkanı Musa Akgün, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaslan katıldı.

“Türkiye gelecekte çok daha güçlü bir ülke olacak"

İftardan sonra tekrar Seydişehir’e geçen Başkan Altay; AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Akkaya ve Osman Nail Kavruk, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, AK Parti Ahırlı İlçe Başkanı Süleyman Özalp, AK Parti Yalıhüyük İlçe Başkanı Yusuf Pişkin ile birlikte Seyit Harun Veli Camii’nde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlarla selamlaştı. Daha sonra düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, “Belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla yatırım programlarımızı değerlendiriyoruz ve ona göre yapacaklarımızı netleştirip verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Konya’da siyaset yapıyoruz ne kadar şükretsek az. Hz. Mevlana’nın şehrine, Seyit Harun Veli’nin şehrine hizmet etmek bizlere nasip oldu. İnşallah Türkiye gelecekte çok daha güçlü bir ülke olacak. Buna inanıyoruz. Tüm çabamız, tüm emeğimiz bunun için. Çocuklarımıza güçlü bir Türkiye emanet etmek. Çünkü tüm İslam dünyasının, coğrafyamızdaki istikrarın temeli Türkiye’nin güçlü olmasına bağlı” diye konuştu.

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