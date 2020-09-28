Başkan Altay TEKNOFEST’te dereceye giren takımları kutladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TEKNOFEST 2020’de dereceye girerek Konya’nın gururu olan takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Konya Bilim Merkezi’ndeki ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanan teknoloji takımlarını da ziyaret eden Başkan Altay, gençlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl Gaziantep’te gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020’de bin 865 projeyi geride bırakarak, Eğitim Teknolojileri Yarışması’nda ikinci olan Meram İmam Hatip Ortaokulu ile Jet Motor Tasarım Yarışmasında 147 takım arasında üçüncü olan Necmettin Erbakan Üniversitesi-CFD takımını tebrik etti. Konya Bilim Merkezi bünyesinde kurulan teknoloji takımlarını da ziyaret eden Başkan Altay, öğrencilerin üzerinde çalıştığı projeleri yakından inceleyerek bilgi aldı. Konya Bilim Merkezi’nin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sağladığını belirten Başkan Altay, gençlere her zaman destek olma sözü verdi. Konya Bilim Merkezi’ndeki teknoloji takımları, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına katılarak Konya’yı ve Türkiye’yi temsil ediyor. Lise ve üniversiteli öğrencilerden oluşan ve farklı branşlarda uzmanlaşan takımlara Konya Büyükşehir Belediyesi destek oluyor.

Teknoloji takımları başarılarıyla göz dolduruyor

Konya Bilim Merkezi’nde kurulan 3 roket, 1 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 Robotik Takımı çalışmalarına devam ediyor. TEKNOFEST 2020’de Konya Bilim Merkezi roket ve İHA takımları tüm aşamaları geçerek finale kalmayı başardı. Yine TEKNOFEST üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmalarında proje bölge birinciliği ve Türkiye ikinciliği ödülü kazandı. Yine geride bırakılan yılda Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Eğitim Robotları Yarışmasına katılan öğrenciler birincilik ve üçüncülük elde ederek Çin’de düzenlenen Dünya Eğitim Robotları Yarışması’na katılmaya hak kazanmışlardı. Konya Bilim Merkezi, 2021 yılında hem TEKNOFEST yarışmaları için hem de uluslararası teknoloji yarışmaları için takımlar kurmaya devam edecek. Projesi olan ya da yeni bir projeye başlamak isteyen takımlara destek kabul süreci önümüzdeki aylarda Konya Bilim Merkezi tarafından başlatılacak.