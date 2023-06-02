Başkan Altay: “Tarihi Konya Lisesi spor ve konferans salonu yeni dönemde öğrencilerin hizmetinde olacak”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi Konya Lisesi bahçesinde yapımını sürdürdüğü spor salonu ve konferans salonu inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye hizmet etmiş birçok insanı yetiştiren ve şehrin en güzel okullarından olan Konya Lisesi’ndeki tesisin yeni eğitim-öğretim yılında hizmet vereceğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi Konya Lisesi bahçesinde yapımını sürdürdüğü konferans ve spor salonu inşaatı hızla yükseliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Lisesi’nin yaklaşık 1,5 asırlık eğitim hayatıyla hem Konya’da hem Türkiye’de saygın bir konumda olduğunu ifade ederek, bu çerçevede tarihi lisenin ihtiyacı istikametinde bahçesinde yapımına başladıkları spor salonu ve konferans salonu inşaatının süratle devam ettiğini söyledi. Kaba inşaatını tamamladıkları tesisi Eylül ayındaki yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştireceklerini belirten Başkan Altay, “Ülkemize hizmet etmiş birçok insanı yetiştiren ve şehrimizin en güzel okullarından olan Konya Lisesi’nde öğrencilerimizin hem spor yapabileceği hem de okulun eğitim faaliyetlerinde kullanabileceği bu tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimiz için ne yapsak azdır” diye konuştu.