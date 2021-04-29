Başkan Altay Selçuklu Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram ve Karatay Muhtarlar Derneği’nin ardından Selçuklu Muhtarlar Derneği’ni de ziyaret ederek şehre birlikte katkı sağlamak için istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. Meram ve Karatay Muhtarlar Derneği’nin ardından Selçuklu Muhtarlar Derneği’nde Başkan Mustafa Avcıoğlu ve muhtarlarla bir araya gelen Başkan Altay, şehri yönetirken en önemli destekçilerinin muhtarlar olduğunu söyledi. Şehre birlikte katkı sağlamak için istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Altay, özellikle pandemi döneminde gösterdikleri gayretlerden dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti.

Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu da ziyaret dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, muhtarlar olarak her zaman yanında olduklarını söyledi.