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Başkan Altay: “Şehitlerimizin ruhunu şad edecek, gazilerimizi yalnız bırakmayacağız”

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Karatay ve Selçuklu Belediyeleri şehit yakınları ile gazileri ve gazi yakınlarını iftarda buluşturdu.

KONYA 05.04.2022, 13:37
Başkan Altay: “Şehitlerimizin ruhunu şad edecek, gazilerimizi yalnız bırakmayacağız”

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Karatay ve Selçuklu Belediyeleri şehit yakınları ile gazileri ve gazi yakınlarını iftarda buluşturdu.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri tarafından düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “7 gün 24 saat herhangi bir sıkıntıda, belediyeyi ilgilendirsin veya ilgilendirmesin bizleri kendi evladınızı arar gibi arayabilirsiniz. Şehitlerimizin yerini alamasak da en azından eksikleri bir nebze de olsa gidermeye çalışırız” ifadelerini kullandı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Şehitlerimiz, gazilerimiz bizim baş tacımız. Onların emaneti bizim emanetimizdir. O şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizler de bu emanete sahip çıkmak için yaptığımız hizmetlerde onları yaşatmaya gayret ediyoruz” dedi. Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, böyle bereketli bir sofrada bulunmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını ifade etti.

“Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle, kahramanca mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş tüm gazileri de şükranla ve minnetle andıklarını söyledi. Başkan Altay şöyle devam etti: “Ezanlarımızın sesini gök kubbeden mahrum etmek isteyenlerin, hürriyetimize gölge düşürmek isteyenlerin, bayrağımızı gökyüzünden indirmek isteyenlerin karşısında, şahadeti arzulayan kahramanlarımız tarih boyunca her zaman dimdik durmuş ve neticesinde ya şehitlik ya da gazilik şerefine nail olmuştur. Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak bizlere bıraktıkları bu aziz vatan için canla başla çalışarak, birlik ve beraberlik içinde şehrimizi ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyarak bir nebze olsun haklarını ödeyebiliriz.”

“Kahraman evlatlar yetiştirmek başka bir kahramanlığın adıdır”

Şehitler ve gaziler nasıl milletin canından bir parça ise yakınlarının da o kadar kıymetli olduğunu aktaran Başkan Altay, “Vatanına, bayrağına, inancına asla gölge düşürmeyen, bunun için şehit ve gazi olmayı şeref sayan kahraman evlatlar yetiştirmek de başka bir kahramanlığın adıdır. Allah sizlerden razı olsun. Bizler inşallah şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu aziz vatana son nefesimize dek sahip çıkacak; şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, gazilerimizi ise hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu vatan üzerinde hayal kurmaya çalışanlarla mücadelemiz sürecek”

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, “Şu anda memleketimizde dirliğimiz, düzenimiz, huzurumuz varsa bizler biliyoruz ki şehitlerimizin bu vatan uğruna, bayrak uğuruna canlarını feda etmesiyle birlikte bugün biz bu huzuru yakaladık ve sizlerle inşallah onların bırakmış olduğu bu vatanda onların emanetlerini göğe yükseltebilmek için elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz” dedi.

“Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz”

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, “Bizleri bu Ramazan akşamında buluşturan Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza ve şehit ailelerimizin çok kıymetli dernek yöneticilerine şükranlarımı arz ediyorum. Geleneksel olarak her Ramazan-ı Şerif’te şehit ailelerimizle buluşuyoruz. Cenab-ı Hak daha nice Ramazanlarda, nice mübarek gün ve gecelerde tekrar tekrar sağlıkla, afiyetle buluşmayı nasip etsin. Şehitlerimizi de bu vesileyle rahmetle, minnetle anıyoruz. Onlara ve ailelerine, sizlere borçlarımızı asla ödeyemeyiz. Şehitler vatanı olan yurdumuzun ebedi olarak Türk-İslam medeniyetinin vatanı olmaya devam etmesini Cenab-ı Hak’tan diliyorum” diye konuştu.

“Sizlerin duaları bizleri ve bu ülkeyi daha güçlü hale getirecektir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Dünyanın her tarafında acılar, savaşlar sürerken, insanlar ölürken eğer biz bugün güven içerisinde, bayrağımızın altında huzur içerisinde yaşıyorsak bunu bu vatan için canını feda eden şehitlerimize, hiç düşünmeden canını feda etme niyetiyle savaşan gazilerimize borçluyuz. Bu borcun yüküyle beraber sizlere olan minnetimiz, sizlere olan şükranımız her gün daha da artıyor. Biliyoruz ki vatanı olmayanın özgürlüğü olmaz. Çok şükür ki vatanımız içinde güvenle, özgürlüğümüzle yaşıyoruz. Sizler de bizleri dualarınızdan eksik etmeyin. Sizlerin duaları bizleri ve bu ülkeyi daha güçlü hale getirecektir” dedi.

“İyi ki sizlerle beraber bu havayı teneffüs ediyoruz”

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “Bütün şehitlerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz. Bizim medeniyetimizde, inancımızda şehadet kurumu memleketin birliğinin harcıdır. Şehit aileleri denilince sizler bütün milletimizin, Müslüman Türk toplumunun hepsinin dua ettiği ve minnettar olduğu güzide insanlarsınız. Esasen bizlerin şehit yakınlarımıza ihtiyacı var. İnşallah şehitlerimiz ebedi ve sonsuz alemde bütün şehit annelerine, babalarına, evlatlarına şefaatçi olacaktır. Bizim inancımız bu istikamettedir. Peygambere misafir olarak Cenneti Ala’da hep beraber ebedi ve sonsuz bir hayatı beraber teneffüs ederiz temennisindeyiz. İyi ki sizlerle beraber bu havayı teneffüs ediyoruz. Şehit ailelerine yönelik hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Programa; Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir ile şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

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