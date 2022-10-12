Başkan Altay: “Şeffaflık, Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızın en önemli ilkelerindendir”

Konya Büyükşehir Belediyesi, e-İhale yöntemiyle gerçekleştirdiği ihalelerle hem hızlı işleyen bir süreç oluşturdu hem de şeffaflığı üst seviyeye çıkardı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılında yaptıkları 455 ihaleyi e-İhale yöntemiyle gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, şeffaflığın “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışlarının en önemli ilkelerinden olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, e-İhale yöntemiyle kamu yönetiminde şeffaflık ilkesini en üst seviyeye çıkardı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yönetim kademesinin her alanında şeffaflık, güvenilirlik ve hızlı olma ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı. Şeffaflığın “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışlarının en önemli ilkelerinden olduğunu kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, bu çerçevede Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan işlerde zarf yöntemi yerine e-İhale yöntemini tercih ettiklerini söyledi. Başkan Altay, “Belediyemiz bünyesinde 2021 yılı için yapılan 330 ihaleden 294’ünü; 2022 yılında da 455 ihaleyi e-İhale yöntemiyle gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attık. İhaleleri, elektronik ortamda yaparak ihale sürecini daha kısa sürede tamamlayarak; hem idare hem de istekliler açısından önemli bir kolaylık sağlıyoruz. Standardizasyon, rekabet ortamı, şeffaflık, optimum fiyat ile satın alma, hızlı işleyen süreç, bürokrasinin azalması, maliyet avantajları, hızlı ve sürekli ulaşılabilirlik gibi artıları bulunan e-İhale, hem zamandan hem de mali açıdan tasarruf sağlıyor” diye konuştu.

Elektronik ortamda yapılan ihaleler sayesinde istekli sayısında kayda değer artışlar öngörülürken, artacak rekabetle idarelerin fiyat avantajı sağlaması da amaçlanıyor.