Başkan Altay Park ve Bahçeler Dairesinin kadın çalışanlarıyla buluştu

Konya’nın yeşil alan ve çevre düzenlemelerinde büyük emekleri bulunan Konya Büyükşehir Belediyesinin kadın çalışanları, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Ziyarette Mukaddes Güneş isimli çalışan Başkan Altay’a 15 Temmuz’a özel yazdığı şiiri okudu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan kadın personeller Başkan Altay’ı ziyaret etti. Başkan Altay, Konya’nın yeşil alan ve çevre düzenlemelerinde büyük emekleri bulunan kadınlara teşekkür ederek, “Konya’nın düzenli ve tertipli bir görüntüye sahip olmasında büyük emeği olan hanım kardeşlerimize yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimiz için gösterdiklerini özverili çalışma için her birbirini kutluyorum. İnşallah hep birlikte Konya’nın yarınların daha güzel olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz“ dedi.

Ziyaret sonunda Mukaddes Güneş isimli kadın çalışan 15 Temmuz’a özel yazdığı şiiri okudu. Şiiri büyük bir beğeniyle dinleyen Başkan Altay, başka şiirleri de bulunan Mukaddes Güneş’i tebrik etti.