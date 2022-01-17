Başkan Altay: “Öğrencilerimizin yerel yönetimlere katkısı çok önemli”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi ile Mehmet Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretleri kapsamında öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi ile Mehmet Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Altay, sınıfları gezerek öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti. Başkan Altay, “Öğrencilerimizle gelecek planlarını konuştuk. Onların yerel yönetimlere katkıları çok önemli. Yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimizle bir araya gelmek ve onların gözlerindeki ışıltıya ve yüreklerindeki heyecana yakından tanıklık etmek bizlere büyük bir mutluluk veriyor. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onların memleketimize faydalı bireyler olarak yetişmesine öncülük eden tüm öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.