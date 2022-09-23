Başkan Altay: “Mutlu bir gelecek sorunların çözümüne ortak katkıyla mümkündür”

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Belediye Barış Sohbetleri ile UCLG Ana Tüzük Komitesi Toplantısı’na katıldı.

UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Belediye Barış Sohbetleri ile UCLG Ana Tüzük Komitesi Toplantısı’na katıldı. UCLG tarafından Hollanda’nın Lahey şehrinde dünyanın farklı şehirlerinden üye belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, özellikle göçmenler, mülteciler ve dezavantajlı gruplar hakkında önemli mesajlar verdi. İklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarını azaltmak için mücadeleye devam etmek zorunda olduklarının söyledi Başkan Altay, “Temel insan ihtiyaçlarının temini ve insan haklarının korunması noktasında yeryüzünde yaşayan herkesin, adalet duygusunu tatmin edebilecek ortak bir standarda hala gelinememiştir. Bu durum karşısında insanlara en yakın yönetim birimi olarak bizim ortak görevimiz, yeni kentsel gündeme dikkatleri çekmek için daha fazla çaba göstermektir. Ancak bu şekilde sürdürülebilir, kapsayıcı, erişilebilir, adil ve güvenli şehirler inşa etmemiz, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yaklaşmamız mümkündür” diye konuştu.

Pandeminin, toplumların kaliteli yerel kamu hizmetlerine erişiminin sorumluluğunun yerel ve bölgesel yönetimlerde ve büyük şehirlerde olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Başkan Altay, “Yeterli finansman ve imkanlar olduğu sürece toplumlara yeterli hizmetin ulaştırılması için yeni kentsel gündem oldukça önemlidir. Bu da yerel ve bölgesel yönetimlerin dönüşümün itici güç olarak tanınmalarını gerekli kılmaktadır. Bu görevi yerine getirmek için ulusal hükümetleri ve uluslararası sistemi, yerel ve bölgesel yönetimleri, toplumun her kesimini karar alma süreçlerine dahil etmeye çağırıyoruz. Ancak bu şekilde potansiyelimizi kullanıp yeni kentsel gündemi ve diğer tüm evrensel kalkınma gündemlerini hayata geçirebiliriz. Bizler UCLG ailesi olarak ulusal hükümetleri, göçün sürdürülebilir kalkınmada oynadığı kritik rolü iyi analiz etmeye ve tanımaya davet ediyoruz. Bu dünya hepimizin. Huzurlu ve mutlu insanların olduğu bir gelecek bütün karşılaştığımız sorunların çözümüne ortak katkı sağlamakla mümkün olacaktır” diye konuştu.