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Başkan Altay, muhtar derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ederek, “Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızda muhtarlarımızın ayrı bir yer yeri var. İnsanlarımızın mutluluğu için canla başla çalışan muhtarlarımızın şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet noktasındaki katkıları son derece önemlidir” dedi.

KONYA 19.10.2021, 15:08
Başkan Altay, muhtar derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ederek, “Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızda muhtarlarımızın ayrı bir yer yeri var. İnsanlarımızın mutluluğu için canla başla çalışan muhtarlarımızın şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet noktasındaki katkıları son derece önemlidir” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Muhtarlar Derneği ile Selçuklu, Meram ve Karatay muhtar derneklerinin yöneticileriyle bir araya gelerek 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik etti. Başkan Altay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Muhtarlarımız, asırlardır milletimizin kapısını çaldığı ilk durak olmuştur. Hem yaşadığımız koronavirüs salgını sürecinde hem de Konyalı hemşehrilerimizin yaşadığı en küçük sorunda her zaman elini taşın altına koyan, insanlarımızın mutluluğu için canla başla çalışan muhtarlarımızın şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet noktasındaki katkıları son derece önemlidir. Asırlardır süregelen muhtarlık vazifesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde daha kıymetli bir hale gelmiş ve 2015’ten bu yana da 19 Ekim tarihi, Muhtarlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızda muhtarlarımızın ayrı bir yer yeri vardır. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 31 ilçemizde, 1.154 muhtarımızla birlikte el ele veriyor, kadim şehrimize yakışır şekilde hizmet etmek için birlikte çalışıyoruz. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, ebediyete irtihal eden muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

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