banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Başkan Altay mezun olduğu Konya Lisesi’nde

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mezun olduğu Konya Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

KONYA 13.10.2021, 13:07
Başkan Altay mezun olduğu Konya Lisesi’nde

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mezun olduğu Konya Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mezunu olduğu Konya Lisesi’ni ziyaret etti. Konya’nın tarihi okullarından olan ve eğitim hayatında kendisi için ayrı bir yere sahip Konya Lisesi ziyaretinde Başkan Altay, okul hatıralarını tekrar yaşadı. Sınıfları tek tek gezerek öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Altay, “Konya Lisesi’nin hayatımdaki yeri ayrı. Lise arkadaşlarımla birlikte koridor ve sınıflarında çok anımız var. Konya Lisesi’nde genç arkadaşlarımla birlikte olmak ayrı duygular yaşattı. Her biri bizim için çok değerli. Bu vesileyle üzerimde emeği olan öğretmenlerimi de saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1