Başkan Altay lise öğrencileriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretleri çerçevede Meram Mehmet-Münevver Kurban Anadolu Lisesi ile Meram İbrahim Ethem Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Meram Mehmet Münevver Kurban Anadolu Lisesi ile Meram İbrahim Ethem Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Başkan Altay, öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelerek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Altay, “Bu çerçevede Konya’mızın iki değerli okulunda daha öğrencilerimizle bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulduk. Gençlerimizin hayalleri bizim için çok değerli. Onların yenilikçi fikirleri ve hayalleri yarınlarımızı şekillendirecek inşallah. Bizler de her türlü desteği vermek için öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Atabey Gençliği Ecdadın İzinde projesiyle 11. ve 12. sınıflara yönelik İstanbul gezilerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını belirten Başkan Altay, eğitim hayatları boyunca öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.