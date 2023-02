Başkan Altay Kültür ve Turizm çalışmalarını anlattı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kültür ve turizm projeleri tanıtım toplantısı düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kültür ve Turizm Projeleri Tanıtım Toplantısı” gerçekleştirdi. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, BBP İl Başkan Vekili Mehmet Atasagun, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediyesi Başkan Vekili Adil Tosun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, yazarlar, akademisyenler, turizm rehberleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihin köklü izlerini taşıyan; asırlardır barışın, huzurun ve hoşgörünün mayası olan Konya’nın her dönemde en önemli merkezlerden birisi olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başladı. Konya’nın dünyanın en eski şehri Çatalhöyük’le başlayan yolcuğunu on bin yıldır aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Başkan Altay, “Beşiklik ettiği her bir medeniyetin kadim değerlerini yansıtan Mevlânâ Celaleddın-i Rumı, Şems-i Tebrızı, Sadreddin-i Konevi ve Nasreddin Hoca gibi alimlerin manevi iklimiyle sarıp sarmaladığı bir şehirde yaşıyoruz. Tüm bunların yanında şehrimize esas itibarını kazandıran; Türk-İslam tarihinin en büyük medeniyetlerinden biri olan Türkiye Selçuklu Devleti’nin Darü’l-Mülk’ü, yani başkenti olmasıdır. Türk-İslam medeniyetine liderlik eden Anadolu Selçukluları, 200 yıl boyunca Darü’l-Mülk Konya’yı yalnızca idari bir başkent değil; ilimin, bilimin, kültür ve sanatın da başkenti haline getirdiler” diye konuştu.

“Bu topraklara hizmet etmek kadim bir gelenektir”

Köklü medeniyetimiz bütün ihtişamıyla ve görkemli eserleriyle Konya’mıza mührünü kazıdı diyen Başkan Altay, “Sahip olduğumuz bu birikim Konya’mızın adeta açık hava müzesi olmasını sağladı. Bugün bütün bu değerlere aynı anda sahip olmak, her bir Konyalı hemşehrimiz için büyük gurur kaynağıdır. Bu topraklara hizmet etmek kadim bir gelenektir. Tarihin bizlere yüklediği hizmet etme sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak; Darü’l-Mülk Konya’mızı her alanda görkemli tarihine yakışır bir hale getirmek, yaptığımız tüm çalışmalar içerisinde önceliğimiz oldu. Bu istikamet de bugüne dek onlarca farklı çalışmayı hayata geçirdik. Yaptığımız tüm çalışmaları Konya Modeli Belediyecilik adını verdiğimiz; Konya’mızın tarihiyle, kültürüyle, gelenekleriyle ve geleceğe dair planlarıyla şekillenen; insan odaklı yaklaşımı esas alan hizmet anlayışımızla sürdürdük. 10 bin yıllık bir mirası yaşatma gayesinde olan Konya Modeli Belediyecilik sayesinde, güzel şehrimiz her alanda büyük kazanımlar elde etti. Tüm bu süreçlerde hemşehrilerimizin büyük desteğini, duasını ve teveccühünü yakından hissettik. Bugüne kadar olduğu gibi, inşallah bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde Konya’mızı ihya etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay yapılan ve 2023’te planlanan çalışmaları anlattı

Kültür, sanat ve turizm alanında hayata geçirdikleri ve ilerleyen süreçlerde hayata geçirecekleri çalışmaları detaylı şekilde anlatan Başkan Altay, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023’ün, tüm ülke adına son derece kıymetli bir yıl olduğuna vurgu yaparak, “Bu yılı Konya’da dolu dolu geçirmek ve bir kültür yılı haline getirmek için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak detaylı bir takvim hazırladık” dedi.

“2023 yılı Konya’mız için her anlamda dolu dolu geçen bir yıl olacak”

Mevlana Hazretleri’nin vuslatının 750. yıl dönümü sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2023’ün “Mevlana Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Başkan Altay, “Mevlana Hazretleri’nin evrensel mesajını çok daha geniş alanlara yayma fırsatı bulacağımız bu gelişme hepimizi çok sevindirdi. Konya’mıza da oldukça önemli katkıları olacak bu güzel müjde için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizler de 2023 yılında Mevlana Hazretleri’nin manevi iklimini daha çok hissedeceğimiz kültürel çalışmalara ağırlık vereceğiz. Vuslat’ın 750. yıl dönümünü en iyi şekilde değerlendirmek için üzerimize düşeni yapacağız. Bu çerçevede başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla ulusal ve uluslararası pek çok ortak projeyi hayata geçireceğiz. Yılın her ayı Mevlana Hazretleri ile ilgili pek çok etkinlik hemşehrilerimizle ve Konya’mızı ziyaret eden konuklarımızla buluşacak. 2023 yılı Konya’mız için her anlamda dolu dolu geçen bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

“Türkiye yüzyılı idealine Konya olarak büyük katkı sağlayacağız”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah bundan sonra da Konya’nın güzelliğine güzellik katmaya ve sahip olunan değerleri en iyi şekilde korumaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Altay, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz. Bizler de yaptığımız hizmetlerle ve önümüze koyduğumuz hedeflerle; Türkiye Yüzyılı idealine Konya olarak en büyük katkılardan birini sağlayacağız. Yaptığımız çalışmalarda her daim en büyük destekçimiz ve yol göstericimiz olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Konya için hayallerimizi gerçekleştirmemize büyük katkı sunan Kültür ve Turizm Mehmet Nuri Ersoy’a, hemşehrilerimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Murat Kurum’a, Sağlık Fahrettin Koca’ya, Genel Başkan Leyla Şahin Usta’ya, milletvekillerimize, AK Parti, MHP ve BBP İl Başkanlarımıza ve değerli yönetimlerine, belediye başkanlarımıza, il müdürlerimize, ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza, kültür-sanat insanlarımıza ve tüm hemşehrilerime can-ı gönülden teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.