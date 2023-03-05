Başkan Altay Konya’nın deprem bölgesindeki çalışmalarını anlattı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MÜSİAD Konya Şubesi ile Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun düzenlediği programlarda Konya’nın deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları anlattı.

MÜSİAD Konya Şubesi’nin programında Hatay’da yaptıkları altyapı, lojistik, su, kanalizasyon, mobil mutfak, haberleşme, enerji sağlama, konteyner kent, mobil sağlık araçları gibi çalışmaları anlatan Başkan Altay, “Belki hep Konya Büyükşehir Belediyesi anlatılıyor ama bu Konya’nın başarısı. Çünkü ben 2’inci gün sabah 3 tane Konya’dan arkadaş gördüm. Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Borsa’dan birer arkadaş görevlendirilmiş yönetimden, başkanımıza yardımcı olun diye. Sonra arkasından MÜSİAD Başkanımızı, MÜSİAD ekibini gördük. Konya’nın bugün Antakya başta olmak üzere tüm deprem bölgesinde bir başarı hikayesi olarak anlatılmasında bu salonda bulunan herkesin çok büyük katkısı var. Onun için ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bu şehre hizmet ediyor olmaktan hep gurur duyduk ama bu süreçte bir kez daha gurur duyduk. Yine, Konya Büyükşehir Belediyesinin ve KOSKİ’nin kurumsal kimliğinin ve ilçe belediyeleriyle beraber ne kadar güçlü olduğunu da gördük” dedi.

"Bu birkaç yüzyılın felaketi"

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun “Afet Dönemlerinde Yerel Yönetim ve STK İşbirliğinin Önemi" konulu toplantısında da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek sözlerine başladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin birçok isimle adlandırıldığını ama yaşanan afeti tarif eden doğru ifadenin asrın felaketi olduğunu belirten Başkan Altay, “Belki de birkaç asrın, birkaç yüzyılın felaketi. Şiddeti, süresi, etkileri, insan sayısı, vefat eden ve yıkılan bina sayına baktığımızda dünya üzerinde az rastlanılır bir felaketle karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı. Yoğun bir şekilde enkaz kaldırma, konteyner kent kurma çalışmaları, bir taraftan da şehirlere gelen misafirlerimizin konaklaması ve onların sosyal hayatıyla ilgili işler yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

"Hatay’a ilk gelen ekip Konya itfaiyesiydi"

Başkan Altay, depremin ilk anından itibaren gerekli koordinasyon sağlanarak, ekiplerin yola çıkarıldığını ve rotanın belirlendiğini ifade ederek, “İlk itfaiye ekibimiz o gün saat 14.34’te Antakya’ya ulaştı ve Antakya Polis Evi’nde arama kurtarma faaliyetlerine başladık. Bir taraftan da oraya bir merkez karargah oluşturmak için çalışmalara başladık. Yani o gün Antakyalıların söylediği şey Hatay’a gelen ilk ekip Konya İtfaiyesi’ydi. Onu görünce insanlarda bir umut gark olmuş. Yardımın geleceğine ikna olmuşlardı. Ben de 13.50 gibi hazırlıklarımı tamamlayarak Valimizle birlikte yola çıktık. Ve şunu ifade edeyim; 6 Şubat gecesinde biz Antakya’da toplam 226 araç ve 703 kişiyle konuşlanmıştık. 24 saat bile olmadan ve 6 Şubat gecesine kadar arkadaşlarımız 22 vatandaşımızı enkazdan sağ olarak kurtardılar. Sonrasında görev alan personelimiz ve araç sayımız gün geçtikçe arttı ve toplamda bugüne kadar Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimiz 2.992 personeli ve 847 aracı Hatay’da görev aldı. Toplamda 338 arama kurtarma personelimiz bu göreve katıldılar ve ayrıca elektrik temini için 134 jeneratör ve 760 projektörü de bölgeye sevk ettik. Şu an itibariyle 315 araç ve 483 personelle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibimizin enkazdan canlı kurtardığı vatandaş sayısı 168’e ulaştı” diye konuştu.

601 tır yardım gönderildi

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, ilçe belediyelerinin, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla Konya’da oluşturulan 3 ana merkezde yardımların toplanarak yardım malzemelerinin 6 Şubat saat 23.15 itibariyle Hatay’a ulaştırıldığını, Hatay’da koordinasyonu sağlamak için lojistik merkezler oluşturduklarını vurgulayan Başkan Altay, Konya’dan bugüne kadar 601 TIR yardım malzemesinin Hatay’a ulaştığını söyledi. Bölgede ilk sıcak yemeği deprem günü, 6 Şubat 18.30’da çorba olarak ikram ettiklerini, 7 Şubat’ta ilk sıcak ekmeği çıkardıklarını ifade eden Başkan Altay, 16 noktada kurulan 75 bin kapasiteli mobil mutfaklarla günde 3 öğün yemek ikram etmeye devam ettiklerini kaydetti.

"Konya Sivil Toplumun en güçlü olduğu şehir"

Beysu’nun ilk su TIR’ının 6 Şubat’ta Hatay’a ulaştığını ve bölgeye bugüne kadar 48 TIR su gönderdiklerini belirten Başkan Altay, depremin ikinci günü Hatay’ın su sorununun çözümü için çalışmaları başlattıklarını, ilk kuyuyu çalıştırdıktan sonra 18 tankerle su dağıtımına başladıklarını ifade etti. Daha sonra Hatay’ın altyapısını KOSKİ’nin Coğrafi Bilgi Sistemi’ne entegre ettiklerini kaydeden Başkan Altay, yaptıkları yoğun çalışmalarla Antakya, İskenderun, Defne, Samandağı’na su verdiklerini söyledi. Hatay’dan ilk tahliyeyi de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığını kaydeden Başkan Altay, “Belki bugünlerde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin başarısı diye konuşuluyor ama bu başarı asla bize ait değil arkadaşlar. Bu salonda bulunan, bulunmayan, Konya’da yaşayan, yaşamayan tüm Konyalıların başarısıdır. Özellikle Antakya’ya giden arkadaşlarımız görecekler. Konyalıyım dediğinizde insanlar önce size sarılıyorlar, ‘Allah sizden razı olsun, ilk siz geldiniz’ diye. Çünkü bizim dışımızda da birçok sivil toplum kuruluşu oradaydı. Kimisi yemek yapıyor, kimisi çorba dağıtıyor, kimisi ekmek fırını getirmiş, kimisi tır yardımı göndermiş. Bunların organizasyonunu gerçekleştirmek bize nasip oldu. Tabii aynı anda hem Antakya’da bir kriz merkezi oluşturmak hem Konya’da bir kriz merkezi oluşturmak ve orada sorunların doğru tespit edilmesini, Konya’dan da bir an önce temin edilmesini ve gelmesini sağlamış olduk. Özellikle teşekkür edeceğim kurumlar var. Bunlardan birisi Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Borsamız. İkinci gün sabah birer yönetim kurulu üyesi arkadaşımız oradaydı ve bize destek oldular. MÜSİAD Konya Serinyol Kışlası’nda çok ciddi bir dağıtım gerçekleştirdi ve bu salonda bulunan bütün sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları ve üyeleri adeta yardımı tırlara doldurup Hatay’a yağdırdınız. Biz de sizin adınıza orada en iyi şekilde koordine edip en uzak yere, en ihtiyaç sahibi olan yere dağıtılmak için bir sorumluluk aldık. Yine, Selçuklu, Meram, Karatay belediyelerimiz başta olmak üzere 31 ilçe belediyemiz ilk andan itibaren çok yoğun gayret gösterdi. Bu başarı tamamen bu şehrin birlik ve beraberliğinin, birlikte hareket edebildiğinin, bir payitaht olduğunun, bir STK şehri olduğunun belgesidir. Biz daha önce hep söylüyorduk; Konya tarım şehri, sanayi şehri ama aynı zamanda sivil toplumun en güçlü olduğu şehir diye. Bunu orada bir kez daha bize yaşattınız” cümlelerine yer verdi.

"Milletimizin mayasında iyilik var"

Başkan Altay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Hatay’da bir deprem oldu ve biz görevlendirildik. Ama Konya’da da bir şey olursa da tüm Türkiye’nin buraya geleceğinden emin olabilirsiniz. Çünkü milletimizin mayasında böyle bir iyilik ve güzellik var. Bir Konya başarısı oluştu. Birlik beraberlik içinde olmamız, sivil toplum kuruluşlarımızın başarısı, Konya belediyelerinin kurumsal yapısının çok güçlü olması, belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın birlikte hareket etmesi, insanımızın duyarlılığı Bunların hepsi orada insanlara faydalı olmamıza vesile oldu. Onun için ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim bu acıları tekrar yaşatmasın, iyi günlerde ülkemize hizmet etmeyi nasip etsin.”