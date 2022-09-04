Başkan Altay: “Konyalılar arasında iletişimi artırmayı amaçlıyoruz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, e-Hemşeri uygulamasına kayıtlı olan, farklı illerden gelen Konyalı federasyonu ve dernek başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin e-Hemşehri uygulamasına üye olan, farklı illerden gelen Konyalı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ağırladı. Dünyanın her yerinden Konyalılara ulaşmayı amaçlayan, onların yönetime katılmalarını ve Konya’dan bilgi almalarını sağlayan geniş tabanlı bir online kayıt sistemi olan e-Hemşeri uygulaması dahilinde organize edilen “e-Hemşeri Buluşması”, GastroFest dolayısıyla farklı illerden gelen Konyalıları bir araya getirdi.

“Hemşerilik bağını güçlendirmek istiyoruz”

Konyalı federasyon ve dernek başkanları ile e-Hemşehri’ye kayıtlı dernek üyeleriyle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalı olan herkesle irtibat halinde olmak, bulundukları yerlerde Konya kültürünü yaşatmaları adına verilebilecek destekler konusunda istişarelerde bulunmak istediklerini belirterek, “Bu işler gönül işi. Allah hepinizden razı olsun. Sivil toplum işi zordur, zahmetlidir ama bir taraftan da bereketlidir. Onun için sizler, memleketiniz insanlarını yaşadıkları yerde birlik, beraberlik içinde tutmak için yoğun bir çaba ve gayret içerisindesiniz. Özellikle gurbette insanlar bir arada bulunmak ve gelenek, göreneklerini yaşatmak arzusundalar. Konya da Türkiye’de en çok göç veren illerden birisi. Dolayısıyla neredeyse gittiğimiz her şehirde bir Konyalıyla buluşuyoruz, hasbihal ediyoruz. Konyalılar arasında iletişimi artırmayı amaçlıyoruz. E- Hemşerilik uygulamasını bunun için başlattık. Kayıt olan derneklerle hem ilişkilerimizi artırmak hem de kendi aramızda bir tanışıklık oluşturmayı arzu ediyoruz. Bazen aynı şehirde olsa bile insanlar birbirini tanımıyorlar” dedi.

“Bir görevimizde bunu yeni nesillere aktarmak”

Gastronomi Festivali dolayısıyla hemşerileriyle bir araya gelmekten ve onları ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra daha yakın temasta bulunmayı arzu ediyoruz. Bunlar belki bir tanışma, karşılaşma toplantısı ama bunları artırarak devam edelim inşallah. Döndüğünüzde de tüm hemşerilerimize lütfen Konyalılar adına Belediye Başkanı olarak selamımızı iletin. Onları seviyoruz. Memleketle ilişkilerini kesmiyor olmalarını takdir ediyoruz. Bir görevimiz de bunların yeni nesillere aktarılması. Hayatının bir kısmı doğduğu yerlerde geçenlerin bağlılığı daha yüksek oluyor. Çünkü döndüğünde çocukluk hatıralarını, gençlik hatıralarını hatırlıyor, arkadaşlarını buluyor; mekanlarla hikayeleri var. Ama doğup büyümeyenlerin memleketlerine olan ilgisini, alakasını artırmak bu tür faaliyetlerle oluyor. Onun için bu birlikteliğimizi çocuklarımıza da aktarmamız, torunlarımıza da aktarmamız gerekiyor. Onun için bunu çok kıymetli ve değerli buluyorum” ifadelerini kullandı. e-Hemşeri uygulaması dahilinde Konya’ya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, GastroFest etkinliklerini takip ederken; Konya’nın tarihi yerlerini gezdi.