Başkan Altay Konyalı sanayicileri tebrik etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi sürecine rağmen 2021 yılında ihracatını yüzde 37,8 artıran Konyalı sanayici ve iş adamlarını tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2021 yılında ihracatta yüzde 37,8 artış sağlayan Konyalı sanayicileri ve iş insanlarını kutladı. Başkan Altay, “Çatalhöyük’ten bugüne üretimin merkezi olan şehrimiz pandemi sürecinde de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. 2021 yılında ihracatını yükselten Konyalı sanayicilerimiz ve iş insanlarımız; Konya tarihinin en yüksek yıllık ihracatını yaparak 2,997 milyar dolar ihracata ulaştı. Konya olarak devletimizin desteğiyle hep birlikte üretmeye, istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Şehrimiz için çalışan, üreten tüm sanayicilerimize, insanlarımızı ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.